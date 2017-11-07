文在寅與川普舉行美韓首腦會談

美國總統川普（左）到訪南韓，7日下午與南韓總統文在寅（右）在青瓦台舉行會談，會後共同出席記者會。(圖／美聯社)

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據韓聯社報導，南韓總統文在寅7日下午在青瓦台同到訪的美國總統川普舉行會談。文在寅表示，願川普總統此次南韓和亞洲之行，成為讓因朝（北韓）核問題而不安的南韓國民們放心的契機，並推動朝核問題妥善解決。

文在寅表示，高度評價川普總統將朝核問題視為首要課題，並引領國際社會展開合作。他還說，南韓全體國民歡迎川普總統伉儷訪問南韓。

文在寅說，明天恰逢川普總統當選1周年。當下美國經濟運行整體向好，紐約道瓊指數連日創新高，同時推動南韓綜合股指連日刷新紀錄。他表示，這是美國總統時隔25年對韓進行國事訪問，也是南韓新政府成立後到訪的首位外國元首，歡迎川普總統訪問，願訪問取得圓滿成功。

就近日發生的德州槍擊案，文在寅代表南韓政府和全體國民向美國總統和人民致以深切慰問。

川普向文在寅致謝，稱歡迎儀式盛大而美麗。看到路上美韓兩國國旗並肩迎風飄揚，深切感受到南韓國民的熱情，期待會談能取得巨大成功。他還說，剛結束對日本的訪問後隨即來到南韓，明天還將訪問中國。這（東北亞）是個非常偉大的地區，非常榮幸能造訪。

這是第三次「文川會」，也是繼9月22日在美國會晤後，雙方時隔46天再次舉行會談。在10餘分鐘的單獨會談結束後，文在寅與川普舉行由兩國主要官員及青瓦台、白宮等23名有關人士出席的擴大會談，之後雙方散步交流，並共同出席記者會。記者會結束後，兩國總統伉儷將出席為時2個小時的國賓晚宴，將有120多人受邀赴宴。

(中時)

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