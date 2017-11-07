鳥嘴潭人工湖工程將動工 地方各界揚言抗爭到底

2017年11月07日 19:55 中時 楊樹煌

▲草屯鳥嘴潭人工湖工程即將動工，舉辦開工前說明會，會中地方各界砲聲隆隆，揚言抗爭到底。（楊樹煌攝）

▲水利署中區水資源局預計在草屯鎮烏溪，開發鳥嘴潭人工湖計畫的預定地點。（楊樹煌攝）

草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖計畫的周邊堤防工程，將在11月中旬動工，水利署中區水資源局7日在草屯鎮北勢里永安宮活動中心召開工程說明會，會中所有民代和居民都砲聲隆隆，指責拿南投的土地與水資源去搶救彰化地層下陷，但土地徵收價及相關回饋郤不清不楚，揚言在工程動工時，將會抗爭到底。

說明會中，縣議員簡賜勝、簡峻庭助理簡光澤、鎮代莊惠惠及北勢里長林武順和居民約50餘人到場，會中氣氛凝重，不少民眾的罵聲不停，全都為水資源局要如何徵收？地方回饋是什麼？民眾農地被徵收後，農保問題要如何解決？仍是不清不楚，表達出心中的不滿之情。

水利署中區水資源局副局長陳建成表示，針對土地所有權人對土地徵收價格有意見，已委託不動產估價師重新評估，結果預計在月底會出爐，約12月中旬將會再召開協調會，至於人工湖完工後，將依固定公益支出回饋地方。

陳副局長也坦言，人工湖的開發，是為解決彰、雲地區民生用水及地層下陷等問題，目前規劃施設7個湖區，徵收用地282公頃，其中165公頃為農地和住家，預計在明年6月完成用地取得，主工程明年下半年動工，上游的平林2號堤防工程用地因無爭議，已完成發包，本月中旬就要動工。

水利署中區水資局依環評規定，7日再抵地方召開工程公開說明會，但是會中，最受與會民意代表和居民關注的焦點，還是土地徵收的價格、回饋措施及未來產業發展可能受到的限制等問題；南投水利會則憂心未來農業灌溉取水恐受影響。

水利會要求水利署應落實照顧農民政策，確保農業灌溉用水優先供應，農作期間保留下游灌溉水權量及生態基流量，共同取水及農業用水專管專用，並以入庫前優先分水為原則，確保下游近萬公頃既有灌區的用水，並全權負責完工後營運費用，避免後續管理維護及搶水爭議。

(中時)