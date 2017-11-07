鳥嘴潭人工湖工程將動工 地方各界揚言抗爭到底

▲水利署中區水資源局副局長陳建成就鳥嘴潭人工湖工程開發內容進行說明。（楊樹煌攝）

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▲草屯鳥嘴潭人工湖工程即將動工，舉辦開工前說明會，會中地方各界砲聲隆隆，揚言抗爭到底。（楊樹煌攝）
▲水利署中區水資源局預計在草屯鎮烏溪，開發鳥嘴潭人工湖計畫的預定地點。（楊樹煌攝）

草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖計畫的周邊堤防工程，將在11月中旬動工，水利署中區水資源局7日在草屯鎮北勢里永安宮活動中心召開工程說明會，會中所有民代和居民都砲聲隆隆，指責拿南投的土地與水資源去搶救彰化地層下陷，但土地徵收價及相關回饋郤不清不楚，揚言在工程動工時，將會抗爭到底。

說明會中，縣議員簡賜勝、簡峻庭助理簡光澤、鎮代莊惠惠及北勢里長林武順和居民約50餘人到場，會中氣氛凝重，不少民眾的罵聲不停，全都為水資源局要如何徵收？地方回饋是什麼？民眾農地被徵收後，農保問題要如何解決？仍是不清不楚，表達出心中的不滿之情。

水利署中區水資源局副局長陳建成表示，針對土地所有權人對土地徵收價格有意見，已委託不動產估價師重新評估，結果預計在月底會出爐，約12月中旬將會再召開協調會，至於人工湖完工後，將依固定公益支出回饋地方。

陳副局長也坦言，人工湖的開發，是為解決彰、雲地區民生用水及地層下陷等問題，目前規劃施設7個湖區，徵收用地282公頃，其中165公頃為農地和住家，預計在明年6月完成用地取得，主工程明年下半年動工，上游的平林2號堤防工程用地因無爭議，已完成發包，本月中旬就要動工。

水利署中區水資局依環評規定，7日再抵地方召開工程公開說明會，但是會中，最受與會民意代表和居民關注的焦點，還是土地徵收的價格、回饋措施及未來產業發展可能受到的限制等問題；南投水利會則憂心未來農業灌溉取水恐受影響。

水利會要求水利署應落實照顧農民政策，確保農業灌溉用水優先供應，農作期間保留下游灌溉水權量及生態基流量，共同取水及農業用水專管專用，並以入庫前優先分水為原則，確保下游近萬公頃既有灌區的用水，並全權負責完工後營運費用，避免後續管理維護及搶水爭議。

(中時)

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