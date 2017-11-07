員警包娼包賭賺13萬多 換吃牢飯9年6月

2017年11月07日 17:41 中時 李文正

曾擔任北投警分局偵查佐郭仲文，2012年間涉嫌「包娼、包賭」，收13多萬的回扣，幫業者查詢個資、洩漏擴大臨檢時間，還辯稱因調去捷運警察隊，並未實際參與勤務，只是看到巡邏車猜想會有臨檢，士林地院審結，大多數員警都兢兢業業，郭所為讓民眾對司法不信任，因而重判9年6月，可上訴。

郭插股酒店、利用賭博網站抽頭，判刑8年，得易科罰金部分，包括洩露臨檢時間部分5罪，分別判決4月到6月不等，應執行刑1年6月，另外陳姓、許姓酒店業者，詹姓賭博業者分別被判刑有期徒刑6月到8月，得易科18萬到24萬罰金，幫忙代簽下班的辛姓、李姓同事，每次各處有期徒刑1年2月，緩刑2年。

位在民權東路的「英皇酒店」，2013年6月間為了躲避警方查緝，找來員警當「神主牌」，郭以投資30萬名義，每次可以抽頭1萬5000元，只要遇到警方大規模臨檢，郭會通風報信，8個月間獲利3萬3500元。

2014年1月間，郭以WeChat通知陳姓股東「今天要到你那裡，我不去了。」業者回答「老闆，被你說中了，臨檢完就可以過來了！」還傳「明天不要出門，大臨檢，跟前天一樣注意安全。」暗示酒店業者不要「脫衣陪酒」。

酒店王姓女領檯作證指出，店內消費每小時1500元，少爺小費1000元，酒錢另計，每一小時小姐秀舞，褪去上衣留下內褲，在客人身上磨蹭，併讓客人撫摸，法官認為，身為公務人員明知營業違法，本應查緝卻將臨檢時間洩漏給業者，導致其他同仁查緝不成。

郭仲文辯稱，陳姓業者欠他錢，然後以酒店股份還債，英皇酒店剛開始是禮服店，直到2013年底6月才改為制服店，他並不曉得有脫衣秀舞、任由客人撫摸搓揉全身的猥褻行為。辯護人則稱英皇酒店並非在轄區，並無查緝責任，但法官認為，警察職權行使法並未限制警察不得越區辦案，酒店妨害風化犯罪行為，本來就屬職務範圍。

另外，郭還涉及「天下運動網」等賭博網站，詹姓業者以百分之1.5的佣金（水錢），提供郭帳號、密碼，由郭找來嚴姓等數名警察同事、朋友下注，2013年間，郭抽「水錢」總計10萬多元，法官認定是不法所得。

判決指出，郭身為維護治安的警察，本應秉持清廉，竟與業者同流合污，損害公務員清廉認真的信譽，讓警察受到負面評價，犯下貪汙治罪條例等11罪，除查詢個資洩漏機密可易科罰金外，其餘都不得易科罰金，並褫奪公權5年。

(中時)