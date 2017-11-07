今天立冬 老天送給高雄的禮物是「霾害」

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中時

高雄市從6日晚間起，全市就被霾害包圍，一片霧茫茫，直到7日下午才逐漸恢復正常，霾害嚴重程度是今年7月以來最高，不論是老人小孩還是身強體健的年輕人，各族群無一能倖免。環保局表示，因為空氣溼度太高，冷熱空氣對流差等擴散條件不好，使得全市12個測站有3/4都達AQI紅色警戒。

環保局表示，AQI（空氣品質指標）大於150就達紅色警戒，不僅是老人家、小朋友、呼吸道病友等外出應配戴口罩減少長時間劇烈運動，連健康年輕人成年人都應戴上口罩。

6日下午2時起，各測站的數據即開始飆升，6日晚間9時，鳳山站更高達173，是全市最高，各項數值中又以PM2.5達119最高。

鳳山區是高雄市人口最密集之處，周邊沒有大型工廠，PM2.5竟居全市之冠，環保局分析，汽機車排廢氣就屬PM2.5，研判應是汽機車流量大，排出的廢氣因溼度無法擴散所致。

霾害情形持續至7日中午，陽光露臉，溼度降低後才逐漸散去，至下午4時，各站AQI才陸續降至150以下。

環保局除將持續監控空氣品質變化，也啟動加強管制汙染源，降載減排等各種應變措施，包括避免露天燃燒、加強洗掃街、通知工廠自主理並加囑稽巡查、台電興達發電廠執行友善降載作業、加強高汙染車輛路邊稽查及車輛怠速勸導，柴油車、機車攔查及攔檢等。

(中時)

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