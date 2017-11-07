雪寶邀約「冰雪奇緣嘉年華」！101溜冰趣、IG打卡慶耶誕

2017年11月07日 17:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓我們歡唱「Lit itb」！跟著雪寶來101溜冰趣！和安娜與艾莎大玩DIY、看5米高雪怪守護冰雪城堡、小鎮市集買耶誕裡！今（7日）過完立冬，緊接著就是耶誕節了！由台灣華特迪士尼公司授權指導，並與野獸國與台北101共同主辦的『冰雪奇緣嘉年華』，將在2017年11月30日至2018年1月14日於台北101的水舞廣場首次現身。

《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》傳唱整年，備受大小朋友喜愛。（翻攝自《地鐵報》網站）

迪士尼以冰雪奇緣最新動畫短篇《雪寶的佳節冒險》為概念，『冰雪奇緣嘉年華』是全球首創、世界唯一的冰雪奇緣主題嘉年華，由美國迪士尼總部冰雪奇緣動畫團隊跨海指導，歷時兩年，完整重現電影場景。嘉年華內設置六大冰紛亮點、十大暖心體驗，邀請粉絲們跟著艾莎、雪寶的腳步展開今年冬天最浪漫的冰雪冒險。

台灣華特迪士尼行銷暨電影事業部副總裁暨總經理傅明明表示，整個嘉年華除了擬真還原電影場景外，我們更精心設計了許多體驗項目，都是針對這場活動特別設計，希望大家都能一同來感受冰雪奇緣的魅力，也在這裡享受一個最與眾不同的2017耶誕佳節。」

2016年「冰雪奇緣」特展備受好評。（「冰雪奇緣 冰紛特展」提供）

為回饋台灣民眾對於冰雪奇緣的喜愛，『冰雪奇緣嘉年華』特別推出限定護照套組，將於11月８日正式起跑開賣，每組售價500元，內含獨家冰雪奇緣冷水杯、嘉年華活動護照以及豐富折扣優惠，數量有限，售完為止。

全區六大冰紛亮點X十大暖心體驗 創造難忘的冬季回憶

為了帶給大家有別於以往的展覽參加經驗，這次的『冰雪奇緣嘉年華』以新型態的體驗式嘉年華在台灣呈現，特別精心規劃六大冰紛亮點與十大暖心體驗，將喚醒全台民眾的少女心，帶領大家一起踏上奇妙的佳節冒險。

冰雪奇緣嘉年華全景示意圖，11月30日起至1月14日，於101水舞廣場舉辦。（台灣華特迪士尼提供）

少女們，準備尖叫加拍照！『冰雪奇緣嘉年華』開放全區供民眾參觀與拍照，若想進一步沉浸在這場冰雪娛樂，只要購買冰雪奇緣嘉年華套組，即可憑套組內的護照體驗券，自由選擇參與趣味又多元的手作體驗，一同感受充滿冰雪氛圍的台北耶誕！

自由選擇喜愛的雪寶造型，親手製作屬於自己的雪寶娃娃！（圖由台灣華特迪士尼提供）

配合《雪寶的佳節冒險》電影場景，嘉年華規劃出六大冰紛亮點，希望大家充分感受冰雪奇緣動人的故事魅力。

圖為冰雪森林，五米高的巨大雪怪守護著艾莎的冰雪城堡。(圖由台灣華特迪士尼提供)

一、「冰雪森林」

五米高的巨大雪怪守護著艾莎的冰雪城堡，穿過銀白色的冰雪森林，正式揭開嘉年華冒險的序幕。

二、「艾倫戴爾王國」

艾倫戴爾王國設計了各式DIY手作活動，包含：星空蠟燭、冰雪聖誕花圈、雪寶娃娃等，邀請大小朋友們一同製作屬於自己獨一無二的聖誕禮物。

三、「冰雪服務中心」

提供季節卡片郵寄服務，並獨家販賣冰雪奇緣的限定明信片套卡，寄送你的聖誕祝福，讓親朋好友們一同感受艾莎的冰雪魅力。

圖為冰晶魔法聖誕樹，冰晶般的半透明葉片搭配上璀璨燈光秀，營造浪漫佳節氛圍。（由台灣華特迪士尼提供）

四、「冰晶魔法聖誕樹」

十二米高聖誕樹矗立在城鎮廣場中心，冰晶般的半透明葉片搭配上璀璨燈光秀，營造最浪漫的佳節氛圍。

五、「冰雪溜冰場」

由英國直送來台的戶外溜冰場，置身在冰雪奇緣場景之中，不管是親子同樂或是情侶約會，都能創造最棒的佳節回憶

圖為小鎮市集，各式冰雪奇緣周邊商品，讓大小朋友完整收藏。（圖由台灣華特迪士尼提供）

六、「小鎮市集」

各式冰雪奇緣周邊商品，包含服飾、配件、玩具與新奇小物等，更有迪士尼系列商品，讓粉絲們完整收藏。

此外，也獨家設計了十大暖心體驗，豐富精采的活動內容，不管是大朋友還是小朋友，都能在這裡創造今年冬天最溫暖的珍貴回憶。如「冰雪客製商店」、「冰雪魔法照相館」、「雪寶絨毛DIY小舖」、「冰雪奇緣卡拉OK」、「冰雪香氛小舖」、「冰雪萌趣手提包」、「雪球遊戲」、「冰雪星空蠟燭」、「冰雪溜冰場」等！今年冬天就來台北101體驗浪漫冰雪奇緣世界中創造美麗回憶！

圖為冰雪奇緣嘉年華護照，內含10張體驗券及豐富折扣優惠，盡情享受冰雪奇緣嘉年華中各式體驗活動。（圖由台灣華特迪士尼提供）

【冰雪奇緣嘉年華資訊】

日期：2017年11月30日－2018年1月14日

地點：台北101水舞廣場

時間：周日~周四 13：00－21：30

周五、周六及國定假日前夕 13：00－22：00

各項體驗活動憑冰雪護照體驗券參加

(中時電子報)