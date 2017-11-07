台灣大第三屆《微樂心溫度》冬季禮物募集起跑

2017年11月07日 17:41 中時電子報 綜合報導

很多人都說「台灣最美的風景是人」，在社會各個角落一樁樁伸出援手熱血助人的故事，更道盡人間處處有溫暖！台灣大哥大基金會一年一度《微樂心溫度》冬季禮物募集活動，今(7)日正式起跑，期盼大家都能發揮「天使小心願 志工大愛心」的精神，共襄盛舉，達成募集250份禮物的目標，一起加入2017最美風景的行列。同時《微樂心溫度》活動已累積超過6000位志工，為了感謝志工們的愛心付出，包括台灣大哥大基金會董事長張善政、台灣大哥大總經理鄭俊卿、高球名將曾雅妮、富邦悍將球星高國輝等7位名人都送出深具代表性的禮物，上週五甫上市且一機難求的iPhone X，也在回饋志工們的大禮之列。

現年48歲，住在台東大鳥部落的哲賢，曾是一名運動健將，ㄧ場交通意外和中風等事故，導致腦部受損，左腿明顯萎縮，行動不便，現在都是由他73歲長期患高血壓與糖尿病的母親照顧他，並定期幫阿賢和自己拿藥，再加上哲賢每周都要前往大武樂活站上課，冬天往返山區途中相當溼冷，哲賢希望能有件禦寒羽絨衣給自己和母親；還有曾中風卻一肩扛起照顧妻子責任的金寶爺爺，每天都需幫罹患巴金森氏症和中風的奶奶灌食、擦澡、翻身等，雖然奶奶今年9月底過世，但為了改善只有3坪狹小不通風的生活環境，金寶爺爺很希望能擁有一台通風扇；同樣也肩負照顧罹患慢性精神疾病妻子的郭爺爺，目前以出租自家庭院給鄰居當停車場，微薄收入僅能「吃粗飽」餬口而已，沉重壓力讓郭爺爺喘不氣來，郭爺爺希望這個冬天能有更多的白米、麵條或營養品等物資，好讓家人得以補充營養，而這些看似平常的物資，對郭爺爺來說，卻是奢侈品。

為了讓更多像哲賢、金寶爺爺、郭爺爺這樣的偏鄉弱勢族群，都能度過一個最溫暖的冬天，台灣大哥大基金會持續拋磚引玉舉辦第三屆《微樂心溫度》禮物募集活動，今年特別與長年幫助偏鄉弱勢族群的雙福基金會、白永恩基金會等公益夥伴合作，期望能為嘉義與台東等偏鄉250位弱勢族群募集暖冬物資。從今天起到12月6日止，為期一個月，只要透過「微樂志工」公益平台(網站或APP)就能認捐禮物，幫助他們實現小小心願。

台灣大哥大第三屆「微樂心溫度」冬季禮物募集活動正式起跑。(右起)微樂大使富邦勇士包提傑、宋宇軒，雙福基金會董事長吳英賓、台灣大哥大基金會董事長張善政、白永恩基金會董事長谷聲野神父、台灣大哥大基金會執行長劉麗惠、雙福基金會副執行長陳建州、富邦悍將張耿豪。(台灣大哥大基金會提供)

台灣大哥大基金會第三屆「微樂心溫度」活動，台灣大哥大總經理鄭俊卿送出熱騰騰最新款的iPhone X換愛心。(台灣大哥大基金會提供)

台灣大哥大基金會第三屆「微樂心溫度」活動，插畫家Duncan捐贈簽名手繪版換愛心。(台灣大哥大基金會提供)

台灣大基金會董事長張善政去年在禮物募集活動記者會上，當場認捐一件羽絨外套和保溫瓶給弱勢長輩，今年鎖定嘉義和台東等偏鄉地區的身心障礙弱勢團體，期望能為他們順利募集到250份禮物。張善政董事長在今年記者會上也率先認捐了一件羽絨外套和通風扇，他並表示，做公益或行善，現在只要透過台灣大哥大基金會打造的「微樂志工」媒合平台，動動手指，就能精準的幫助到需要幫助的弱勢團體，更能有效率的運用「善的力量」，讓台灣處處有溫暖。

為呼籲大家響應2017年《微樂心溫度》冬季禮物募集活動，幫助身心障礙族群度過一個溫暖的冬天，台灣大哥大基金會也特別拍攝一支名為「他們的一天日常」宣傳影片，委託攝影團隊深入嘉義六腳鄉、溪口鄉，以及台東大武、大鳥等偏鄉地區的身心障礙個案家中實地拍攝，透過影片的真實鏡頭讓大家實際了解偏鄉弱勢族群最迫切的需求，希望各界慷慨解囊幫助他們募得禮物度過寒冬。

在幫助偏鄉身心障礙弱勢族群的同時，還有一群默默為社會付出的志工們，為了感謝志工們的大愛心，包括張善政董事長採買一箱花蓮壽豐印象栗子地瓜等名產、台灣大哥大總經理鄭俊卿送出最新高檔的iPhone X、高球名將曾雅妮捐出陪伴她多年的親筆簽名球桿，還有富邦悍將球星高國輝在2017明星賽時的簽名釘鞋、富邦勇士隊的簽名籃球、名作家吳若權的簽名新書和插畫家Duncan的簽名手繪版等7位名人禮物，提供給這些無怨無悔付出愛心的志工們。

台灣大哥大基金會第三屆「微樂心溫度」活動，高球名將曾雅妮捐贈親筆簽名球桿換愛心。(台灣大哥大基金會提供)

台灣大哥大基金會第三屆「微樂心溫度」活動，名作家吳若權捐贈簽名新書換愛心。(台灣大哥大基金會提供)

台灣大哥大基金會第三屆「微樂心溫度」活動，富邦悍將球星高國輝捐贈2017明星賽時的簽名釘鞋換愛心。(台灣大哥大基金會提供)

台灣大哥大基金會第三屆「微樂心溫度」活動，富邦勇士隊捐贈簽名籃球換愛心。(台灣大哥大基金會提供)

台灣大哥大基金會《微樂心溫度》活動今年邁入第三年，前兩屆不但成功募集到623份禮物，達成率100%，而且「微樂志工」是國內第一款同時擁有網站與行動App的公益媒合平台，自2014年推出至今，已有近3.2萬人次下載使用，加入的公益團體達216家，總志工人數超過6,000人。該平台只要短短3秒，就能完成媒合與報名程序，亦可讓志工很快找到「適合自己的公益活動」，公益團體也可以找到「對的志工」，揮發「隨時、隨地、隨手」作公益的特性。

(中時電子報)