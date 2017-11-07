奢華監獄！沙國17王子涉貪遭逮 被關五星級飯店睡地板

2017年11月07日 17:41 中時電子報 蔡萱

沙國新王儲薩勒曼周末迅速以掃貪為名逮捕了17名王子，包括中東最富有的「股王」王子，讓這些原本人人稱羨的中東王子們瞬間淪為階下囚。最新消息指出，這些王子們的監獄竟是一家超奢華的五星級飯店，不過也更傳出王子們雖然身處金碧輝煌的飯店，但卻是被關在飯店會議室中，淪落到必須睡在地板床墊上。

據《每日郵報》報導，世界上最有錢的富翁之一、身價180億美金的阿瓦里德王子（Alwaleed bin Talal）在周末被以涉嫌洗錢、賄賂、敲詐官員的罪名逮捕，和他一起被逮的還有包括10多位王子及38名部長、高級官員。這些昔日令人羨慕的王子昨日被拍被囚禁於五星級的利雅得麗思卡爾頓飯店（The Ritz-Carlton）的會議廳，並且每人只有簡單的床墊被迫躺睡在地上。

利雅得麗思卡爾頓飯店十分奢華。(圖/Facebook@The Ritz-Carlton, Riyadh)

利雅得麗思卡爾頓飯店泳池。(圖/Facebook@The Ritz-Carlton, Riyadh)

利雅得麗思卡爾頓飯店十分奢華。(圖/Facebook@The Ritz-Carlton, Riyadh)

更諷刺的是眾王子們日前才光鮮亮麗的在這家飯店出席未來投資計劃科技會議，沒想到今非昔比已淪為階下囚睡在地板上。不過無論如何，這也讓外界驚呼王子們的豪華監獄和平民監獄簡直是天差地別。

沙烏地阿拉伯王室為安置這些「尊貴」的囚犯花了不少力氣，早在這場腥風血雨的逮捕行動之前，就先將行疏散、淨空這家飯店。並且將不遠處一處私人商務機場關閉，以防止這些有權有錢的王子們潛逃出國。

年僅31歲的薩勒曼王子。(圖/美聯社)

沙烏地阿拉伯此次反貪行動引發全球關注，6月才將下王儲之位的薩勒曼王子（Mohammed bin Salman）被稱為是當今薩勒曼國王最寵愛的兒子。薩勒曼王子在周末成為新成立的反貪腐委員會負責人，並且以迅雷不急掩耳的速度逮捕了至少17名王子和30多名部長，被外界認為是獲得國王的支持所採取的鞏固權力行動。

(中時電子報)