「秋乏」愛睏起不來？順應節氣多睡一小時

「秋乏」愛睏起不來？順應節氣多睡一小時(圖/康健雜誌)

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中時電子報
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很多人每到秋冬常感到昏昏欲睡，白天爬不起來，午後也特別提不起勁；除了受到日照長度、光度的影響，中醫觀點認為，其實從節氣「寒露」後，確實容易「秋乏」，建議可以順應陰長陽消，每天多睡一小時消解昏沉。

中醫師林育琦說，「秋乏」是一種身體保護機制。

所謂「春生」、「夏長」，身體機能比較亢奮、旺盛；進入秋冬就要轉為收斂，調養生息，因而從古以來就有「秋收」、「冬藏」的說法。如果常感到疲勞睏倦，可以增加睡眠時間，也減少比較劇烈的活動，多從事柔和的運動，例如太極拳、八段錦，以滋養身體，改善秋乏的症狀。

馬偕紀念醫院家庭醫學科主治醫師許馨尹也指出，日照長度和光度會影響人們的睡眠、反應和情緒，因為人體內建生理時鐘，會和日照的長度、光度同步運行，尤其老人家或精神狀況不穩定的人，影響更明顯。

秋冬如果特別容易疲乏，可以稍微調整睡眠時間。(圖/康健雜誌)

調整睡眠，提前睡或多睡一小時

林育琦建議，無論提前一小時睡或晚一小時起床，只要掌握晚上10點半前入睡都很好，因為午夜11點~1點是膽經運行的時候，此時熟睡能讓肝膽獲得充分休息，儲備體力，隔天才有精神。另外，睡前也可以熱水泡腳，幫助睡眠品質更佳。

雖然有些西醫認為，不必刻意多睡一小時，只要生理時鐘配合日夜運行，對於荷爾蒙分泌、防止神經退化、失智及代謝疾病都有幫助。

許馨尹則建議，如果真的愛睏，晚上可以提前一小時睡，維持一樣長的睡眠時間，即使提早一小時起床，只要睡飽，白天自然有精神。早起也能用清涼的水洗臉，或運動半小時，讓自己更清醒。

不過，許馨尹提醒，調整睡眠時間應該循序漸進，從提早15分鐘睡，慢慢增加至半小時、45分鐘、再到一小時，以免突然提前一小時上床，反而可能睡不著。

增加日照、多活動，也能幫助改善昏昏欲睡。(圖/康健雜誌)

白天多活動、增加日照，轉移注意力

如果白天或午後還是很愛睏，許馨尹建議，年輕人或晚上睡眠品質不錯的人，白天可以小歇片刻，午睡15分鐘~半小時；但若是老人家或晚上睡眠品質較差的人，則不建議白天睡覺，以免影響晚上睡眠，惡性循環。比較好的方式是轉移注意力，例如起身走動、增加日照，提振精神。

秋燥，多食補氣、滋潤的食物(圖/康健雜誌)

秋燥，多食補氣、滋潤的食物

林育琦表示，秋天愛睏也可能和氣燥有關係，建議多吃補氣、滋潤的食物，例如菊花、蜂蜜、黃耆、芝麻、桑葚、黑木耳、堅果、秋葵或糯米，直接沖泡、打汁飲用或煮來吃。另外，少吃辛辣傷陰的食物，例如蔥、薑、蒜，即使薑湯暖身，也不必天天熬煮一大鍋來喝。

林育琦也推薦幾道茶飲，自己在家就能煮來喝，有助改善秋燥引起的不適。

同時，因為秋燥，秋冬季節也容易感冒、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、便秘、甚至憂鬱症發作，平常更要做好保養，多補充水分、攝取纖維、增加日照，就能舒服地過完這段節氣，迎接春天。【全文來源《康健雜誌網站》「秋乏」愛睏起不來？順應節氣多睡一小時】

文章來源：「秋乏」愛睏起不來？順應節氣多睡一小時

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詳見《康健雜誌網站》。

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