基隆地政處招考舞弊　處長怒告媒體敗訴

2017年11月07日 17:53 中時 張穎齊

基隆市政府地政處高層涉及內定人選，竄改考卷舞弊，張姓地籍科長坦承犯下偽造文書罪，遭判4個月徒刑。（張穎齊攝）

基隆地院今宣判，地政處長蘇昱彰控告媒體記者，求償100萬元予以駁回不成立。（張穎齊攝）

基隆市地政處於去年10月20日遭媒體踢爆，在舉辦「基隆市安樂地政事務所測量助理徵試」中，內部高層涉及內定人選、竄改考卷，地籍科張姓科長（47歲）疑似受處長蘇昱彰（61歲）所託，將陳姓、呂姓考生的考卷變造竄改，讓2人得以錄取，經基隆地院審理後，張男被依偽造文書罪判處4個月，而蘇昱彰則不滿媒體報導內容，控告該媒體記者損害名譽，並求償100萬元，今（7）日遭地院駁回，並沒收56000元裁判費。

根據《蘋果日報》報導，蘇昱彰於去年9月，遭人檢舉涉及內定人選，在招考中動手腳。基隆市調站獲報後，前往蘇昱彰及安樂地政事務所主任李慶華辦公室中搜索，並在蘇的辦公室中，起出疑似市長辦公室、民代的推薦名單及履歷，並傳喚蘇與張男及2名考生等10餘人漏夜偵訊。

當天張男到案後，對犯行坦承不諱，複訊後諭令10萬元交保，並於今年9月，檢方根據市調站搜索的證物、證詞，將張男依偽造文書罪嫌將張起訴，並在本月1日，地院認定張男確實以公務員身分，藉機偽造文書，判處張有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，並向公庫支付10萬元。

蘇昱彰則因為不滿蘋果日報陳姓、戴姓記者報導內容，認為誇張不實，有損他的名譽，向基隆地院提起民事訴訟，要求陳、戴付起100萬元損害賠償，但今（7）日遭基隆地院駁回。

根據基隆地院今（7）日的新聞稿中指出，有關《蘋果》報導內容，並無損害蘇的名譽，且報導消息來源又源自基隆市調站，有相當依據確信蘇涉及抽換考卷、竄改答案而被市調站偵辦，張男的犯行也為事實，認定陳、戴2人無違法，不須負損害賠償責任。此外，蘇向法院提起訴訟的56000元裁判費，也予以沒收。

(中時)