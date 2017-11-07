挪威青年上網買性愛娃娃 遭判6個月徒刑

2017年11月07日 17:54 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，雖說性癖好與愛好是個人隱私，但有些行為恐讓你無意間吃上牢飯。一名23歲、來自挪威腓特烈斯塔（Fredrikstad）的青年，從網路上買了一隻客製化的性愛娃娃。該名青年在支付了1萬挪威克朗（約37,137.6台幣）後，指定將該娃娃的形體，製作成有如9至12歲少女的模樣。當包裹送上門的同時，該青年也遭到當地警方逮捕，並在他的電腦內找出1,600張裸照和26部兒童性愛影片，讓他遭到法院判處六個月有期徒刑，這也是挪威首樁因購買兒童形象的性愛娃娃被判刑的案例。

作為指標性的判決，審理此案的法官指出，「雖然不是真人，但以玩偶代替未成年兒童的形象來為自己所用，實在讓人感到厭惡。」挪威的法律，對於16歲以下的兒童有特別的保護法律，一旦被發現有侵犯或意圖侵犯的行為，就可能遭到逮捕和判刑。2014年時，就有一名男性因為偷拍6歲女孩和在Snapchat上對女童發送情色訊息，也遭到判刑；光是去年，挪威海關就攔截了數件這類兒童形象的性愛娃娃，並向警方進行舉發。

挪威海關發出聲明稿表示，訂購這些仿真感極高的兒童形象性愛娃娃，都可能存在侵害兒童的可能性與跡象，若不阻止，一旦當潛在的嫌犯不滿足於娃娃後，可能會讓國內的兒童處於高度危險之中。挪威海關指出，他們未來會持續關注，且將防堵此類物品流入國內視為第一要務。

(中時電子報)