紐時：解放軍對台有壓倒性優勢

中國人民解放軍7月30日慶祝建軍90周年，在位於內蒙古的朱日和訓練基地舉行大閱兵。（圖/新華社）

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中時電子報

在北京10月召開的中共第19次全國代表大會（19大）結束後，中國國家主席習近平的政治權威達到新高點。在預算大增的帶動下，由他領導的軍事現代化進展迅速。儘管中國軍費開支仍遙遙落後美國，但已位居全球第二。

相對的，台灣卻難以招募到足夠的兵員，甚至連裝備現有兵員都有困難，武裝部隊遠遠落後對岸。《紐約時報》（The New York Times）指出，其中的主要障礙在於，由於擔心激怒堅持「一中」的北京，原本可能把最精良武器賣給台灣的國家，如今愈來愈不願意這麼做。

長久以來，台灣防務一直依賴美國，但如今連美國都不願惹毛北京。

今年夏天，川普政府批准了價值14億美元（近423億台幣）的對台新軍售，但卻不如美國前總統歐巴馬兩年前批准的18億美元（543億台幣）軍售。這批軍售包括飛彈、雷達設備及其他軍備，但卻缺乏能賦予台灣真正優勢的重要武器系統。

中國毫不避諱要統一台灣，解放軍經常進行奪島演習，甚至在最大的内蒙朱日和軍事訓練基地仿製了台灣總統府。

解放軍的人數與開支遠超過台灣，五角大廈最新的中國軍力年度報告顯示，如今中國的現役地面戰鬥部隊有80萬人，而台灣只有13萬人。此外，中國去年的軍費預算為1,440億美元（近4.35兆台幣），但台灣的預算只有100億美元（3,018億台幣）。

台灣主島有縱貫全島的中央山脈屏障，並和中國隔著台灣海峽，台灣要自衛，除了靠天然的地理環境外，還要靠美國支援。

然而，五角大廈5月的報告警告，中國軍事現代化「削弱，或消除了」許多台灣能阻絕中國可能攻擊的「歷史優勢」。

(中時電子報)

不是中東唯一以國也OK 美擬賣阿…

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