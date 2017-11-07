赴俄旅遊辦大陸護照 陸委會：勿便宜行事

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台中一領隊因持大陸臨時護照赴俄旅遊，中華民國護照遭取消，陸委會7日表示，國人類此持用中國大陸護照之行為，無論是否為一次性旅行專用護照，是不被容許的。政府呼籲民眾及相關旅行業者未來不要便宜行事，應先在臺灣辦妥前往相關國家旅行之簽證，以免觸法。

陸委會7日表示，依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第9條之1規定，臺灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中 國大陸護照。其立法意旨係為避免民眾有雙重身分，造成權利義務重疊或衝突情事，並基於維護國家安全及利益考量。國人如有在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照之行為，係違反兩岸條例之規定。

陸委會指出，有關民眾因旅遊意圖而持用中國大陸一次性護照乙事，鑒於此種中國大陸一性次護照並非兩岸條例第9條之1立法當時所設想的類型，本案相關人員是否有領用中國大陸一次性護照之主觀意圖、構成身份轉換及如何適用兩岸條例等法律層面疑義，並考量其法律效果對民眾權益有重大影響，本會於6日邀集相關機關了解事實態樣，將續邀各有關部會賡續研議，審慎處理。

對於本次個案，陸委會將會商相關機關設法協助解決，並重申，國人類此持用中國大陸護照之行為，無論是否為一次性旅行專用護照，是不被容許的。政府呼籲民眾及相關旅行業者未來不要便宜行事，應先在臺灣辦妥前往相關國家旅行之簽證，以免觸法。

(旺報)

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