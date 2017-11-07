學者變身中國政治解藥　十九大另一黑馬王滬寧

2017年11月07日 18:05 中時電子報 何宜玲

剛剛結束的十九大除了趙樂際以黑馬之姿進入中共領導核心之外，還有一匹同樣引人關注的黑馬就是王滬寧，因為中國在以強人主導的政治環境之下，卻出現了外型溫文儒雅、性情談吐溫和的學者型人物，著實令外界感到相當驚訝。這位即將加入中共最高領導階層的人物究竟是何許人也？外界相當好奇他的從政之路，BBC更稱他是中共強人政治的解藥，又是做何解釋呢？

有些人認為學者出身的王滬寧就是一介秀才或是書生，好奇他為何能夠平步青雲，但是大陸政壇高層人事對外很少著墨，不過可以從2014年王滬寧就在十八上進入了中央政治局，看出中共中央黨書記習近平從那時起就開始重視知識型的幹部。同時，王滬寧也創下了中央政策研究室主任進入政治局的先例，如果從這個脈絡看來，王滬寧這批政治黑馬就有跡可循了。

20多年前，王滬寧曾經擔任復旦大學的法學院院長，他在從政前有許多著作，因此他的理論功底相當深厚。外界對他的觀察是具有驚人的閱讀量以及洞察世事的思考和平靜淡泊的性格。在他的日記中紀錄了對熱門電影和電視劇的觀後感，顯示出他不是一般人眼中的書呆子形象。也許，這也和他給人的形象不太相符，說明在他樸實的外表下，還有不為人知的一面。

中共第19屆中央委員會第一次全體會議（1中全會）新選出的中央政治局常委，中共總書記習近平（中）與常委韓正（左起）、王滬寧、栗戰書、李克強、汪洋、趙樂際和媒體見面。中央社記者吳家昇攝 106年10月25日

現年62歲，王滬寧1955年出生於上海，籍貫是山東萊州，1974年進入上海師範大學（今華東師範大學）就讀，主修外語系法語。他在1981年獲復旦大學法學碩士學位，畢業後又留校任教。當時，王滬寧已經是學術界知名的青年學者，並且受到中共上海市委宣傳部的關注，參與了中共十三大以來重要理論文獻的起草工作。

直到1995年，他已經40歲才在黨團同志推薦之下，接受時任中共中央總書記江澤民的欽點，出任中共中央政策研究室政治組組長，成為江澤民、胡錦濤時代的重要理論智囊。2007年，他在十七大一中全會上當選中央書記處書記，接著在2012年十八大一中全會上，又進入了中央政治局。

細數王滬寧的從政軌跡，不像一般人印象中的政治升遷資歷，因為他的影響力之強大可能應該從他的理論著述來看，所以不像我們印象中的政治強人必須透過強硬態度來展現實力，更應該從他的長久以來就為中共黨中央起草論述看出端倪，他被稱為江澤民「三個代表」、胡錦濤「科學發展觀」及習近平「中國夢」意識形態的幕後軍師。

(中時電子報)