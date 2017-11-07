老公打官司 正宮旁聽才知對方是小三

2017年11月07日 18:18 中時 蔡依珍

吳姓人夫3年前結識擔任保險業務員的張女後墜入愛河，1年後分手，還因金錢糾紛對簿公堂，張女在法院當庭拿出2人上摩鐵的發票佐證，旁聽的吳妻才知道2人瞞著她發生婚外情，怒告通姦，張女強調只有幫吳男手淫，桃檢認為沒有證據證明2人發生關係，對她不起訴處分，吳男則獲妻子原諒撤告。

53歲的吳男2014年底因保險業務認識小他1歲的張女，不顧自己已是有婦之夫，仍和張女發生地下情，隔年3月以張女的戶頭買100萬的股票，並另外借張女100萬元投資，1周後賣出獲利9萬元，張女未依約還錢還失聯，吳男2天後到派出所提告侵占，張女連忙現身，還100萬和3萬元利息，換取吳男撤告。

但吳男仍遲等不到張女還股票的100萬和獲利9萬元，分手後提起民事訴訟討回109萬元，一審判張女全賠，張女不滿上訴，高院今年3月開庭，張女拿出2015年和吳男上汽車旅館的發票說明2人的金錢關係，陪同旁聽的吳妻才知道丈夫外遇，怒告2人通姦。

張女坦承雙方交往1年，卻辯稱只有幫吳男口交、手淫，並無發生性行為，強調欠的錢是吳男給的包養、分手費。吳男則坦承雙方進摩鐵都有發生關係，坦言張女未歸還賣股票錢一事妻子並不知情。

吳妻事後原諒丈夫撤告，桃檢認為，吳男已獲妻子原諒，難保證詞是為了維護妻子，發票只能證明有進去汽車旅館，無法證明有發生關係，對張女予以不起訴處分。

(中時)