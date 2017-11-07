老公打官司 正宮旁聽才知對方是小三

友善列印
中時

吳姓人夫3年前結識擔任保險業務員的張女後墜入愛河，1年後分手，還因金錢糾紛對簿公堂，張女在法院當庭拿出2人上摩鐵的發票佐證，旁聽的吳妻才知道2人瞞著她發生婚外情，怒告通姦，張女強調只有幫吳男手淫，桃檢認為沒有證據證明2人發生關係，對她不起訴處分，吳男則獲妻子原諒撤告。

53歲的吳男2014年底因保險業務認識小他1歲的張女，不顧自己已是有婦之夫，仍和張女發生地下情，隔年3月以張女的戶頭買100萬的股票，並另外借張女100萬元投資，1周後賣出獲利9萬元，張女未依約還錢還失聯，吳男2天後到派出所提告侵占，張女連忙現身，還100萬和3萬元利息，換取吳男撤告。

但吳男仍遲等不到張女還股票的100萬和獲利9萬元，分手後提起民事訴訟討回109萬元，一審判張女全賠，張女不滿上訴，高院今年3月開庭，張女拿出2015年和吳男上汽車旅館的發票說明2人的金錢關係，陪同旁聽的吳妻才知道丈夫外遇，怒告2人通姦。

張女坦承雙方交往1年，卻辯稱只有幫吳男口交、手淫，並無發生性行為，強調欠的錢是吳男給的包養、分手費。吳男則坦承雙方進摩鐵都有發生關係，坦言張女未歸還賣股票錢一事妻子並不知情。

吳妻事後原諒丈夫撤告，桃檢認為，吳男已獲妻子原諒，難保證詞是為了維護妻子，發票只能證明有進去汽車旅館，無法證明有發生關係，對張女予以不起訴處分。

(中時)

基隆地政處招考舞弊　處長怒告媒… 婦人操作ATM轉帳突然清醒 慶幸沒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。