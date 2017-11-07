婦人操作ATM轉帳突然清醒 慶幸沒受騙

陳婦緊張的到派出所詢問說，疑是詐騙，但她已操作提款機，南屯派出所員警張雅惠（左），立即連絡銀行，並解說詐騙手法，解除詐騙危機。（黃國峰翻攝）

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中時

詐欺手法層出不窮，多一分確認多一分保障，中市南屯區一名陳姓婦人，接到以購買商品勾選到分期扣款為由，需到提款機解約為由，59歲的陳婦覺得有點奇怪，到南屯派出所詢問，幸當時值班的警員張雅惠詳細解說詐騙伎倆，解除陳婦疑慮，並幫忙連絡銀行確認，成功阻止一場詐騙案件，陳婦對警方耐心的講解表示相當感謝。

警方指出，當時陳姓婦人慌慌張張的跑進南屯派出所，指稱接到一通電話表示，她在網路上購物時，勾選了分期付款，帳戶會遭分期扣款，需到銀行提款機操作解除勾選，陳婦半信半疑，但還是依指示到提款機操作，當陳婦操作到存款餘額時，驚覺可能是詐騙，於是暫停動作，到南屯派出所求證。

值班員警張雅惠，立即告知此為詐騙不需理會，但陳婦指出她與對方通話時有提及自己的帳號，深怕帳戶遭盜領，張員急忙協助聯繫銀行後，確認帳戶金額並無短少，讓陳婦放下一顆心。並詳細解說常見的詐騙伎倆。

南屯派出所所長楊錫洲指出，這種以需到提款機解除分期付款方式，是常見的詐騙方式、還有假冒電信公司電話費未繳為由、電話連絡假檢警、假公務機關：稱您的個人資料遭冒用、涉及刑案，要監管您的銀行帳戶、假綁架：稱您的子女幫人作保、欠債，現在遭綁架，要您交付贖金、假親友：稱生病、投資周轉急需用錢，請您協助匯款應急？都是詐騙手法，請立即撥打165、110查證報案，近來也有利用證件遭盜用為理由，恐涉及刑案，利用民眾緊張心理需提領現金監管，需加以注意。

(中時)

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