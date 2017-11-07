立委陳其邁：遷都高雄 「大南方」戰略翻轉區域失衡

2017年11月07日 19:10 中時 李義

高雄港與亞太五大港口航程最短。（陳其邁辦公室提供）

高雄有國際機場。（陳其邁辦公室提供）

柯P財政苗栗化引爆全台戰火，立委陳其邁拋出遷都高雄的大南方戰略翻轉區域失衡主張，以均衡國土規畫打破重北輕南僵局，也紓解大台北地區人口過度稠密、都市機能負荷超載問題。

陳其邁表示，中央長年政經發展過度集中北部，重北輕南結果導致人口不斷往北遷移；根據內政部今年9月最新人口統計資料台北、新北、基隆目前已承載超過703萬9千人，近1/3人口集中在面積僅2457平方公里的台北盆地內，龐大人口壓力造成交通擁擠、房價及物價高漲等問題。

陳其邁舉世界著名遷都案例，紐西蘭於1864年將首都從第一大城奧克蘭遷往北島的第二大城威靈頓；澳大利亞在1927年將首都從墨爾本遷往坎培拉；巴西於1960年將首都由里約熱內盧遷至內陸的巴西利亞，均是為國土均衡發展整體考量而遷都，所以首都遷高雄絕非空談，中央也可藉此具體宣示啟動區域均衡發展的決心。

他並列舉遷都高雄的理由，高雄港位於亞洲環太平洋線上的樞鈕，與香港、新加坡、上海、東京、馬尼拉等亞太5大港口平均航程相比最短，使高雄成為世界海洋和航空高速公路的中繼站，是台灣接軌全球及新南向的最佳城市，且同時具有國際海空雙港及輕軌、台鐵、地鐵、高鐵等四鐵。

同時，大高雄幅員廣袤，是城鄉機能完善的複合型都市，具有航太零件、螺絲、遊艇、半導體、封裝測試等世界一級產業， 配合日前石化、鋼鐵、船舶、機械、國防等台灣關鍵產業的總部已逐漸落腳南台灣，遷都可以加速將高雄轉型為台灣第二個經濟與知識科技運籌中心。

陳其邁認為，台灣需要一個從大南方觀點出發的國家整體發展規畫，遷都高雄則是最關鍵最重要的一步。在未遷都前，可先將首都機能分散。經濟部、勞動部、環保署、交通部、農委會等重要部會應優先辦理南遷，尤其二級單位水利署、農糧署、漁業署等單位均以南部地區為業務大宗，更應苦民所苦貼近地方，優先搬遷。

(中時)