IEA國際公民素養公布 台灣學生族群平權觀居全球之冠

2017年11月07日 18:18 旺報 李侑珊

科技部與教育部於7日聯合召開記者會，公布2017國際公民教育與素養研究成果，這次共有24個國家地區參與，其中以歐洲國家最多，亞洲地區則包含台灣、南韓與香港，全球共有9萬4千名學生參與調查，而台生在公民測驗與性別平權方面表現傑出，獲得全球第2名的成績，在族群平權部分則奪冠。

由國際教育成就評鑑協會（英文簡稱IEA）主導的國際公民教育與素養調查計畫(International Civic and Citizenship Education Study, 簡稱ICCS 2016），台灣與比利時布魯塞爾總部同步，共同於7日首次公開初步評比結果。

台灣自2013年申請加入ICCS2016計畫，由台灣師範大學教育研究與評鑑中心教授劉美慧擔任國家計畫主持人，便組成跨校研究團隊執行此項計畫。

IEA公布的調查報告以學生的公民認知、情意與行為為主，至於影響學生公民素養的脈絡因素、教師及學校問卷結果，將於2018年陸續公布。

就國際整體表現來看，女學生的公民認知顯著優於男學生，臺灣也有相同的表現趨勢，臺灣女生公民認知成就為國際排名第一，男生國際排名第二。

台灣學生在公民認知測驗得分為581分，高於國際平均值（517分），在參與的24個國家中，位居亞軍，僅次於丹麥，贏過芬蘭、瑞典與南韓。相較於2009年的第4名提升為第2名。

而在近期受到性別平權的表現方面，台生對性別平權的支持度高於國際平均值，和丹麥並列第2名，並且女學生比男學生更支持性別平權；而在族群平權部分，台灣學生的支持度則排名國際冠軍，顯著高於許多歐洲民主國家。在組織的信任度方面，台生對於政府、一般民眾與媒體的信任度皆低於國際平均值；對立法院、法院、政黨的信任度則高於國際平均值。

教育部常務次長林騰蛟表示，這次的調查反映台灣公民教育在國際表現毫不遜色，而教育部也在108社會課綱中，加強學生探究與實作，在高中階段開設「社會探究與實作課程」，期望改變紙體測驗模式，增加學生的自主學習意願。

(旺報)