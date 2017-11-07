國中少女染菜花 前男友遭判5月徒刑

2017年11月07日 18:13 中時 張穎齊

基隆市1名15歲國中少女，去年4月在臉書上認識24歲王姓男子，2人相見後一拍即合，1周內就迅速上床，但來的快去的也快，2人交往僅3個月就分手，少女在不久後，便感到下體奇癢無比，經送醫後發現已經感染了性病「菜花」，母親發現後當場氣炸，控告王男，而王也被依對未成年少女性交罪起訴，處5月徒刑。

檢警調查，去年4月間，王男在臉書上將國中女子約出來，認識不到1周，就將女子帶到家中談心，並藉機嘿咻。7月間2人分手，女子覺得下體奇癢無比，還有刺痛的感覺，到婦產科診斷後才發現，已經罹患了性病菜花，但無法確認是否為王男所為。

事後女子拿取了治療菜花的藥膏，卻在10月，母親在女兒的房間發現藥膏，經詢問下才得知女兒因為和王男上床而罹患菜花，氣得控告王男。

「我們是兩情相悅！」王男經訊後供稱，他並沒有強迫少女發生性行為，2人曾是情侶，只有在去年5月交往後發生過1次性行為，且少女打扮成熟火辣，根本看不出是未成年。

少女則供稱，她與王男發生性關係時，即將快滿16歲，她也有跟王男說過，當時見面時她也身穿校服、背書包。

經檢警調查後，確認少女案發時未滿16歲，雖然2人是兩情相悅，但仍依未成年性交罪將王男起訴。基隆地院今審理，認為王男當下分明知道少女未滿16歲，且犯後態度不佳，意欲閃避責任，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處有期徒刑5月，全案仍可上訴。

(中時)