市政PK高雄市 局處首長力挺柯文哲

台北市長柯文哲（中）出席「2017臺北地政週 地政維新ing」展，並與來賓一同啟動儀式。（王英豪攝）

友善列印
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台北市長柯文哲批評高雄舉債過多，日前引發喧然大波，柯6日赴市議會質詢，市議員陳重文質疑，台北、高雄是五十步笑百步，要求各局處首長舉牌進行北高評比，結果官員在所有項目均認為台北做得比高雄好，柯文哲笑說，台北已是首善之都，現在要比的是大阪、阿姆斯特丹等城市。

陳重文6日在議場指出，柯文哲批陳菊舉債，反被酸是政治名嘴，沒有首都市長高度，對此柯表示，各縣市的財政紀律是大問題，不是說現在就會出事，但若一直沒處理，在過幾年會出大問題，他也強調，自己做事很認真，台北市政運行已經愈來愈順，開始有進步、進展，一定會比高雄還好。

近日陳菊出新書《高雄學2.0》，細數高雄近年的發展，陳重文以書中章節為題，點名10多名局處首長上台，手持「Ｏ」、「Ｘ」牌子，對北高施政狀況評比，並要求柯文哲帶上眼罩，不讓他看舉牌狀況。

陳重文前後針對兩市體施政、產業轉型、交通、外交、就業機會、文創產業、傳統技藝，救災動員復原效能、城市新地景及友善環境等提問，不過所有局處長一致都舉「Ｏ」，力挺台北市政府。

柯文哲表示，北市本來就是首善之都，應該要跟阿姆斯特丹、大阪等城市來比，他說從每年吸引新設公司數量、投資金額，都知道台北市贏了，比這些沒有意義。

針對交通建設，柯文哲認為，儘管高雄市有全台第一座輕軌，但北市公共運輸佔比高，本來基礎就很好，「高雄沒辦法跟我們比」。至於高雄世運跟台北世大運比較，柯文哲自信稱，世大運規模較大，北市辦得也比較好。

(中時)

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