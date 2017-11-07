曾傷到在中職消失兩年 張耿豪奪年度進步獎

2017年11月07日 18:13 中時電子報 蔡銘仁

張耿豪在南英商工時期，曾寫下跨越四大賽連58局無失分紀錄的創舉，但高中時意氣風發的他，職棒路卻走得不順，甚至2013年後因傷所困，缺席整整兩個球季才復出，今年他專職富邦悍將「救火隊」，屢次上場化解危機，表現獲得肯定，今(7日)進帳個人首座最佳進步獎。

張耿豪2009年透過選秀加盟興農牛，接連寫下不少「最年輕」紀錄，但他到2013年爆發腰傷，隨後2014年整年沒在一軍出賽後，2015年即決定動手術治傷，去年相隔900多天，總算重返中職舞台。他今年出賽66場，繳2勝2敗、16中繼、自責分率2.80成績，擊敗Lamigo桃猿王躍霖跟林樺慶得獎。

張耿豪熬過傷痛投出佳績，他坦言18歲進職棒到現在，歷經開刀跟低潮，現在能獲得肯定，接過獎瞬間真的相當興奮。談到這季的進步，他認為心態正面相當重要，「沒有擊敗心魔，遇到低潮會很難克服。」此外，他遇到不懂的也會多問前輩跟教練，得到答案就深記腦海裡，造就他的成長。

張耿豪走到這步，他最想感謝的就是富邦悍將的總教練葉君璋。他說，自己開刀後到這兩年，都遇到不少的問題，但葉總都以鼓勵代替責罵，不斷支持他，「很感謝他幫我找到發揮的舞台。」這座獎項也是張耿豪進職棒以來，生涯首座個人獎。

(中時電子報)