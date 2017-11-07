派警察站崗ATM？ 台北市議員打槍警局長「台中經驗」

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台北市警察局長陳嘉昌挾「台中經驗」上任後，施行多項新政，基層反彈不斷。市議員陳重文昨天在總質詢請教市長柯文哲，陳嘉昌「台中經驗」適不適用在台北？柯避而不答。陳重文隨後要求，陳嘉昌必須在1周內邀請柯文哲幫忙拍攝微電影，以身作則鼓勵基層士氣。

市警局日前為宣導犯罪預防和警察形象，要求轄下各分局、大隊等20個單位，遴選員警成立「微電影製作小組」，必須在50天內製作1部微電影，並進行內部評比，分數在70分以下要記申誡處分，遭媒體踢爆後引發軒然大波，也讓陳嘉昌「台中經驗」再度成為焦點話題。

陳重文爆料，為預防反詐騙集團犯案，警政署165反詐騙專線接到被害人報案後，都會深入清查問題帳戶，並尋線追查車手提款用的ATM ，將其列入熱點，每月針對全國詐騙案進行案件統計，通告各縣市警局；而陳嘉昌擔任台中市警局長的因應作法，竟是指派員警到列入熱點的ATM「站崗」，以防車手再度前往提款。陳重文質疑，「這款的台中經驗，適用在台北嗎？」

陳重文指出，陳嘉昌上任後，不斷強調「台中經驗」，強力實施多項創新作為，除了拍攝微電影爭議，還有開不完的會議。

包括每周３上午，各分局派出所所長以上幹部，全體集合在分局會議室，由陳嘉昌親自主持視訊會議，會議時間至少１個半小時至２個小時，每個分局１０餘名警官整個上午辦公時間就耗在會議室，無法處理手上公事，嚴重影響警政效率，讓分局長以降幹部苦不堪言，私下譏諷陳是「最愛開會的局長」。

陳重文也提出要求，陳嘉昌必須邀請柯文哲一起合作拍攝反毒微電影，地點就在旅館內，市長局長共同以身作則，鼓舞基層員警士氣。

(中時)

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