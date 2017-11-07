才22歲就1／3牢獄人生 毒品令他難翻身

李男才22歲，曾涉販毒遭逮，將近人生1／3都在牢裡度過，沒想到，出獄後仍不知悔改，光是今年就遭查獲毒品4次，讓警勸說「牢獄人生有何意義，盼真心戒毒，展開新人生。」（劉宥廷翻攝）

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中時

22歲李姓男子車子違停引高市保大特勤攔查，當場查獲安非他命、K他命殘渣等毒品；警調查，李男曾涉販毒遭逮，將近人生1/3都在牢裡度過，沒想到，出獄後仍不知悔改，光是今年就遭查獲毒品4次，讓警勸說「牢獄人生有何意義，盼真心戒毒，展開新人生。」

保大特勤6日傍晚巡邏經三民區九如、平等路口攔查1輛違停汽車，盤查過程嗅出車內飄出K他命氣味，警詢問李男是否攜帶違禁品，李異常主動告知，駕駛座中間扶手上的香菸盒內，有K他命殘渣，車內就沒有其他違禁物，讓警更加懷疑；搜查後，果然在後座一只紙袋內再查獲2包安非他命。

李男見狀毒品被搜出，當場啞口無言，僅能無奈坦承持有；警清查李男身分，發現李年僅22歲，卻有數十項前科紀錄，且多為毒品案的前科。李向警供稱，他自13歲就染上毒品，甚至曾涉販賣毒品遭逮，於是進入少年感化院服刑長達7年，活到現在的人生將近有1/3都在牢裡。

但警方調查驚見，李男長年的牢獄生活並沒有讓他學到教訓，出獄後依舊不改吸毒惡習，李男光是今年就被警查獲毒品4次，令警怒斥李都不學乖；警說，這樣的牢獄人生還有何意義，僅見李只掩面搖頭不語。

警嘆說，毒品真是害人不淺，讓名正值青春年華的年輕人毀了一生；全案依違反毒品罪，移送高雄地檢署偵辦。

(中時)

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