教唆患者詐殘 南打破保險黃牛詐2400多萬元

警發動搜索並將保險黃牛黃女及周姓員工拘提到案，同時查扣理賠資料115件、詐殘教戰守則及廣告單一批。（劉宥廷攝）

友善列印
中時

44歲黃女扮保險黃牛專找罹病患者，以陪伴看診、指導患者向醫師對答病況等手段伺機教唆詐殘守則，讓醫師開具不實診斷證明，詐領保險金後從中分佣；刑事局南打6日將黃女32歲周姓女員工逮捕，初估5年來共詐得2400多萬元，獲利700萬元，全案依詐欺罪送辦。

黃女早年從事保險理賠相關工作，8年前自立門戶，開設1家管理顧問社，她及旗下員工周女到高雄地區各醫院發傳單或由保險業務員介紹；她們主要是針對出過車禍的患者，並過濾可配合的對象後，才以陪伴看診、指導患者向醫師對答病況等手段，教唆患者可答精神或肢體出狀況，等取得不實診斷書，再向保險公司申請理賠。

保險犯罪防制中心進行分析，發現黃女經手的理賠案件高達100多人，派員調查竟發現有車禍不良於行的患者，不僅可行走自如，還能騎機車行動，直覺遭詐騙，今年7月向南打偵五隊報案；警方歷經4個多月追查、蒐證，陸續找到50歲劉男等7名被保險人，釐清當時過程。

警方見調查完成，發動搜索並將黃女及周姓員工拘提到案，同時查扣理賠資料115件、詐殘教戰守則及廣告單一批；黃雖一度否認，但警出示被相關資料後坦承犯行，她表示從中可抽佣2至3成。訊後依法移送，10萬元交保。

警也查出已有29人理賠、金額達2400多萬元，至於尚未理賠金額仍有數千萬元。

(中時)

才22歲就1／3牢獄人生 毒品令他… UBER司機解釦摸胸女醉客 賠9萬還…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。