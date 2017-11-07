教唆患者詐殘 南打破保險黃牛詐2400多萬元

2017年11月07日 18:40 中時 劉宥廷

44歲黃女扮保險黃牛專找罹病患者，以陪伴看診、指導患者向醫師對答病況等手段伺機教唆詐殘守則，讓醫師開具不實診斷證明，詐領保險金後從中分佣；刑事局南打6日將黃女32歲周姓女員工逮捕，初估5年來共詐得2400多萬元，獲利700萬元，全案依詐欺罪送辦。

黃女早年從事保險理賠相關工作，8年前自立門戶，開設1家管理顧問社，她及旗下員工周女到高雄地區各醫院發傳單或由保險業務員介紹；她們主要是針對出過車禍的患者，並過濾可配合的對象後，才以陪伴看診、指導患者向醫師對答病況等手段，教唆患者可答精神或肢體出狀況，等取得不實診斷書，再向保險公司申請理賠。

保險犯罪防制中心進行分析，發現黃女經手的理賠案件高達100多人，派員調查竟發現有車禍不良於行的患者，不僅可行走自如，還能騎機車行動，直覺遭詐騙，今年7月向南打偵五隊報案；警方歷經4個多月追查、蒐證，陸續找到50歲劉男等7名被保險人，釐清當時過程。

警方見調查完成，發動搜索並將黃女及周姓員工拘提到案，同時查扣理賠資料115件、詐殘教戰守則及廣告單一批；黃雖一度否認，但警出示被相關資料後坦承犯行，她表示從中可抽佣2至3成。訊後依法移送，10萬元交保。

警也查出已有29人理賠、金額達2400多萬元，至於尚未理賠金額仍有數千萬元。

(中時)