UBER司機解釦摸胸女醉客 賠9萬還要上課

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駕駛UBER的鄭姓司機，載到不省人事的酒醉女乘客，竟然後座解開她的鈕釦，手伸進她內衣裡撫摸，檢方依強制猥褻罪起訴鄭某，他竟然還在法院開庭時辯稱「她太醉了，要搖醒她」，台北地院將鄭判刑8月，緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，鄭沒有否認從駕駛座換位到後座，辯稱想搖醒被害人，但是法官認為，如果鄭要叫醒被害人，可直接下車走到車輛外右後方，自車外拉開被害人座位旁的車門即可，「何須坐於被害人左側，於密閉空間內以手搖被害人，致有碰觸被害人身體之虞」認定鄭的辯詞不足採。

不過，法官考量鄭事後賠償9萬元，獲被害人原諒，加上沒有前科，今天依強制猥褻罪判鄭有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，緩刑期內提供50小時義務勞務，並接受5場法治教育課。

鄭姓UBER司機是於去年11月12日凌晨載到因酒醉在後座熟睡的被害人，鄭將車開到台北市和平東路、復興南路某處停車，進入後座，坐在被害人的左側，解開她襯衫釦子，用右手臂環繞她的脖子，手伸進內衣裡，被害人驚醒，鄭返回駕駛座，載她回住處，被害人下車報案，檢察官將鄭起訴。

法院審理時，鄭辯稱「她叫不起來，後面有車按喇叭，只好在轉角停車」、「我坐在駕駛座上喊小姐，到了，她沒有回應，我就去後座搖她的肩膀，搖了 5、6分鐘」；鄭竟還辯稱「最後一次搖她的時候，她突然往我這邊靠」、「我嚇到，把她推開，她拉住我左手往下撫摸她的胸部」。

法官認為，被害人下車後向UBER管理站投訴，致鄭被停權，被害人事發隔日也報警，她使用UBER叫車已有近2年間，沒必要誣陷鄭。

(中時)

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