立冬食補小撇步衛生局推安心藥膳

2017年11月07日 18:24 中時 林欣儀

古語說「立冬補冬，補嘴空」，許多人會趁著立冬這天進補，為幫助民眾民眾吃得安心，台中市政府衛生局與藥師公會合作，推出「安心藥膳問藥師」服務，開放諮詢；而大里仁愛醫院也提出建議，包括年長者、幼童或腸胃功能不佳者，進補宜減量。

衛生局7日召開「立冬食補安心藥膳」記者會，台中市副市長林依瑩、中華民國藥師公會全國聯合會理事長古博仁、台中市藥師公會理事長李淑玲與台中市新藥師公會理事長邱建強等人都響應，盼藉由不同單位合作，讓民眾冬令進補能吃得對、吃得好又安心。

衛生局副局長陳南松表示，衛生局與台中市藥師公會、台中市新藥師公會攜手推出「安心藥膳問藥師」，民眾只要到有懸掛「中藥用藥諮詢站」旗幟的社區藥局，就能針對個人體質與用藥情況等進行冬令進補相關諮詢，目前已有100多間藥局加入，共同為用藥健康把關。

林依瑩指出，華人文化中的食補既能吃到美食又對身體好，透過藥師公會等單位攜手合作，幫助民眾補得對，也希望在有藥師把關後的進補，都能讓更多人吃得開心。

大里仁愛醫院中醫部主治醫師尤俊雄表示，許多人會在冬天食用麻油雞、薑母鴨、燒油雞或羊肉爐等補湯滋補，但年長者因皮膚水分較少、汗腺萎縮，吃補易出現乾燥、過敏症狀，腸胃功能不佳者則易有急性胰臟炎、胃酸過多影響睡眠品質等問題，進補應特別留意。

大里仁愛醫院營養治療科營養師王思予建議，冬天吃補最好添加些蔬菜、豆製品與菇類，可增加飽足感、避免吃太多，此外，補湯因高鉀、高普林且高飽和性脂肪酸，腎臟功能不佳及痛風、高血脂的民眾應少喝湯。

(中時)