台灣漁農產展將於高展館登場

台灣國際漁業展及台灣國際農業周，9日起在高雄展覽館登場。（柯宗緯攝）

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有業者開發「鱉」系列產品。（柯宗緯攝）
台灣花卉產業蓬勃發展，主要以外銷日本為主。（柯宗緯攝）

台灣國際漁業展及台灣國際農業展，兩場展覽聯合於9至11日在高雄展覽館登場，共計來自海內外21國、近700攤參展，呈現台灣精緻農、漁產品及新技術，目標成為亞洲指標性展覽，強化國內外買主與業者鏈結。

外貿協會秘書長葉明水指出，台灣國際漁業展已成為亞洲區域指標性的專業漁業展，近年發展智慧漁業，如監測水溫及二氧化碳含量，有助提高水中含氧量，使漁獲量增加10％。此次展覽能展現台灣漁業大國實力，連結上中下游漁產業鍊。

台灣國際農業周以精緻農業為主題，葉明水說，智慧農業使用無人機噴灑農藥，可節省一半人工成本，而在展區規畫農產品、科技加值、智慧科技農業、再生能源與農業設施結合、觀賞花卉等主題展區等，及先端農業技術、各種新改良蔬果品種。

7日展前記者會，力邀具代表性廠商搶先亮相。台灣水產養殖重鎮屏東縣府將台灣鱉外銷世界，創造80億元外匯產值。除傳統吃法，也開發鱉粉、甲魚蛋粉萃取精華等，9成產品外銷日本，另外上班族、兒少喜歡的「孵鱉蛋」，能在15天孵出鱉寶寶，相當療癒。

台灣精緻花卉農業蓬勃發展，光是外銷日本一年高達4500萬支，業者說以文心蘭、火鶴花最受日本人歡迎。另有廠商開發專為綠色農業設計的無人機進階應用機型，還有採用「天癒仿生農法」生產的中草藥與時令蔬果，產品通過清真認證，展現台灣農業軟實力。

(中時)

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