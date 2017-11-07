穿越時空 長榮女中歷代制服秀 見證130年校史演進

校方也特地從第一屆男學生中，挑選6位小帥哥陪同學姐們走秀，老校友們牽著孫子級小學弟同台演出，畫面有趣！(曹婷婷攝)

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校方也特地從第一屆男學生中挑選6位小帥哥走秀，老校友們牽著孫子級的小學弟，一起穿著高中制服同台演出。(曹婷婷攝)

長榮女中歡慶130歲，廣邀校友回娘家，舉行別開生面、走過130年風華的歷代制服秀！歷屆校友穿著從清代以來及最新制服，彷彿穿越時空，見證學校成長軌跡。

特別的是，走過百年女校，如今翻轉為男女合校，校方也特地從第一屆男學生中，挑選6位小帥哥陪同學姐們走秀，老校友們牽著孫子級小學弟同台演出，畫面有趣！

長榮女中由英國長老教會創建，設立於女性受教權低落的年代，當年入學第一要件便是解纏足，歷經滿清、日治、國民政府政權，校史沿革見證教會興學和女學推廣的足跡。

長女本週歡慶130年校慶，規畫校友日，邀請校友回娘家，距上一次校友日已是10年前，校友莫不把握難得機會，更有4位高齡95歲以上的校友，不辭辛勞出席。

壓軸表演是見證130年校史、跨越古今的制服秀！長女學生一一穿上從清領時期的開襟長上衣搭配寬管長褲、民初長旗袍、日治時期水手服，到國民政府來台後流行的合身洋裝，現場宛如穿越劇拍攝現場，也讓人一窺台灣各年代制服的流行趨勢。

2年多前，長女改制為技術型高中並開始招收男學生後全新改款、充滿英國學院風的新制服，則由老校友、阿嬤級的模特兒重新詮釋。

擔任模特兒的老校友，年齡多在70歲上下，分別為現任董事長翁秀琴以及北中南高四個校友會支部的會長或副會長，依身型分成嬌小組與修長組，穿著夏季及冬季2套制服展演。

接到演出任務時，大家都非常緊張，聯絡人金妏顄為了讓校友展現曼妙身段，一一去電詢問尺寸，更有校友寄來三圍資料，由於沒時間彩排，校友們打趣，演出前幾天還不敢吃太多，免得小腹微凸，被學弟妹比下去。

校方也特地從第一屆男學生中挑選6位小帥哥走秀，老校友們牽著孫子級的小學弟，一起穿著高中制服同台演出，畫面有趣。

活動結束後，校方也將新制服送給走秀的老校友，並邀請拍攝時下最夯的抖肩舞，為130週年校慶留下紀念，校友們感謝學校用心安排，讓眾人重溫少女時代，並相約下一個十年，還要一起回娘家。

(中時)

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