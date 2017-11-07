內湖國小南管樂《聆聽鹿谷》 森林中的國家級演奏會

南投縣鹿谷鄉內湖國小，在校園舉辦南管樂演奏會。（廖志晃攝）

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內湖國小《聆聽鹿谷》演奏會，吸引民眾聆賞。（廖志晃攝）
內湖國小南管樂演奏會，陣容堅強。（廖志晃攝）
南投縣鹿谷鄉內湖國小學童，在美麗校園接受優質教育。（廖志晃攝）

南投縣鹿谷鄉內湖國小，位於溪頭蓊鬱森林懷抱中，因全木構造建築的校舍，而有「最美麗的小學」之譽；而全校學生學習南管音樂，由兩岸國寶級南管大師王心心親自授藝，成果斐然，優雅校園迴盪悠揚樂音，盡現生態與藝術之美！

內湖國小校長李秀俐、家長會長林修誠指出，學校原本就推動國樂演奏教育，學生在2015年欣賞心心南管樂坊的演出，牽起王心心與內湖國小的因緣；後續進行「當代南管泥土計畫」，讓茶鄉子弟成為最有氣質、最幸福的小孩。

台中國家歌劇院副總監盧健英表示，南管是流傳於閩南400年的傳統音樂，但當代南管主張創作與創新，泥土計畫是建立在藝術、社區、產業與教育的人文計畫；而南管音樂與茶總是相伴而行，因為都是用心焙製，在鹿谷茶鄉推動更是相得益彰。

來自福建泉州的王心心，是當代華人最重要的南管音樂家，在南管界被譽為「坐遍五張金交椅」的音樂全才，目前定居台灣；她在2個月前進駐內湖國小，南管大師生平首次為小學生上課，傳授演奏南管樂器技巧，還為鹿谷鄉譜寫一曲《賣茶歌》，希望這首新曲，有朝一日成為茶鄉子弟的搖籃曲！

南管泥土計畫的成果，展現在日前舉辦的《聆聽鹿谷─茶鄉孩子與心心老師的秋天練習曲」演奏會，美麗的校園任何一隅，都是絕佳舞台，但小樂師移形換位，可是一點都不馬虎，因為是由出身雲門舞集的國立台北藝術大學舞蹈系主任、教授吳素君擔任導演！另外，鄭惠中布衣工作室慨贈學生表演服裝，更為演出添秀色。

陣容堅強的團隊，在森林中的小學舉辦的音樂會，吸引數百人聆賞，國立公共資訊圖書館長劉仲成，也特別到場欣賞別開生面的演奏，並肯定王心心、李秀俐等人，對藝術教育扎根校園的努力。

林修誠表示，內湖國小聲名遠播，不僅遊客慕名而來，許多學生是跨學區就讀，學校大門開敞，歡迎孩子到內湖國小，享受幸福童年！

(中時)

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