意外收穫！墾丁國家公園發現珠光鳳蝶

被列為一級保育類的珠光鳳蝶，日前在保育營造樣區發現幼蟲，經過兩個月成蛹、羽化，現已破蛹而出，飛舞在四季如春的恆春半島上。（林中宣翻攝）

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林中宣

墾丁國家公園上個月底傳出生態新氣象，被列為一級保育類的珠光鳳蝶，日前在保育營造樣區發現幼蟲，經過兩個月成蛹、羽化，現已破蛹而出，飛舞在四季如春的恆春半島上。

墾管處保育研究課「蝴蝶博士」謝桂禎表示，今年8月社頂部落生態巡查員進行穿越線調查時，在種植港口馬兜鈴的營造樣區發現珠光鳳蝶幼蟲，據推測，是由因颱風從蘭嶼吹來的迷蝶，產下蟲卵所孵化，她說，能看到種類如此珍貴的蝴蝶，當下心中不禁發出讚嘆。

珠光鳳蝶與墾丁國家公園裡的黃裳鳳蝶同屬不同種，雖然形體相似，幼蟲都以港口馬兜鈴為食，但體型較大，雌蝶可長到14公分，且因羽翅在陽光照射下折射出螢光綠而得名；雄蝶後翅多為鮮黃色，緣部嵌有黑線，雌蝶後翅多為黑色，零星分布在菲律賓，而台灣僅在蘭嶼發現蹤跡，是被列為世界保育「瀕臨絕種」的鳥翼蝶類昆蟲。

近年來因人為捕捉，且食草植物分布少，使蘭嶼島上的珠光鳳蝶數量日漸減少，族群繁衍岌岌可危；謝桂禎說，珠光鳳蝶壽命約1至2個月，雖然7月間被颱風帶來的母蝶在墾丁產卵，但因生下的是公蝶，僅存狀況之下，無法延續族群，實在可惜；不過，國家公園裡還有許多種類的熱帶性蝴蝶，歡迎民眾抽空前來造訪，關心自然生態。

(中時)

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