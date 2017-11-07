圖輯》梅蘭妮亞慘輸！美女白宮通訊主任日本晚宴驚艷搶鏡

2017年11月07日 18:28 中時電子報 蔡萱

梅蘭妮亞則是穿著較傳統的晚宴服裝。(圖/路透)

美國總統川普6日以由日本安倍晉三主持的盛大晚宴結束了在日本的行程，出席這場隆重晚宴的還有以演唱洗腦神曲PPAP爆紅的日本藝人PIKO太郎。不過這次會上最受囑目的「嬌」點，不是美國第一夫人梅蘭妮亞，而是白宮通訊主任希克斯以一身率性幹練的燕尾服褲裝現身，相比之下穿著傳統晚宴服的梅蘭妮亞鋒頭瞬間被搶走了。

白宮通訊主任希克斯昨日在安倍晉三於赤坂離宮主持的晚宴上，以一身亮眼的燕尾服褲裝和大領結現身，搭配深色口紅及煙熏眼妝，展現身為幕僚的幹練、率性，驚豔全場。相較之下，身為前名模的梅蘭妮亞則是穿著相較之下較為傳統的晚宴裝扮，一身紅色短袖的洋裝，配上大鑽石耳環，展現優雅氣質，但卻不如希克斯驚豔，讓出現在鏡頭前都成為焦點的她瞬間被比了下去。

希克斯。(圖/路透)

梅蘭妮亞。(圖/路透)

希克斯月前在風口浪尖上接替的斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）位置成為白宮通訊主任。曾經擔任模特兒、年僅28歲的她，過去曾任美國第一千金伊凡卡的服飾品牌以及川普大廈任職。如今堪稱是白宮裡最資淺的政治人物，也跟著川普一行人展開亞洲行程，成為各方關注的焦點。

(中時電子報)