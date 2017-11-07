頑童西裝上身帥炸！ 瘦子褲太緊一句話霸氣回師傅

2017年11月07日 18:34 中時 蔡琛儀

瘦子用廚師譬喻20歲的自己玩音樂的心境，30歲有力量幫助一些人。(本色提供)

小春則是泊車小弟，30歲開勞斯萊斯。(本色提供)

20歲的大淵做工，30歲功成名就。(本色提供)

頑童MJ116將推出新專輯《幹大事》，新歌〈2030〉中，三人難得脫去休閒的嘻哈裝，穿上由老師傅量身訂做的西裝，原本就是團內身材擔當的瘦子，在量褲子時發現有點太緊，帥氣和師父說：「不用改，我想辦法瘦下來。」大淵更是被叮嚀，在拍完照和MV前，都不可以讓自己的身材有變化。

此次拍攝更經由老闆，借到一台價值3000萬元的勞斯萊斯名車，由於拍攝地在南投，車子不能落地行駛，只能大費周章經由貨櫃車運送到場，難得看到千萬名車，也讓頑童都相當興奮。

頑童拍照也有設計情境，像是大淵以前曾和瘦子一起當搬運工，因此照片設計20歲的他做工，30歲功成名就；小春則是泊車小弟，30歲開勞斯萊斯；瘦子用廚師譬喻20歲的自己玩音樂的心境，30歲有力量幫助一些人。

〈2030〉mv中有三條故事支線，講述三個年輕人在社會底層打滾努力生活的故事，而頑童則分別從旁跟他們有小交集，劇情中還插入一些頑童回憶年少畫面做今昔對比，導演還特地找來了《他們在畢業的前一天爆炸2》的演員夏騰宏客串演出。這次穿西裝是瘦子的主意，因為平常他們不會有場合跟機會可以穿，許多外國饒舌歌手都會在mv裡穿西裝，剛好這一次主題適合，便一圓他們穿西裝的想法。

(中時)