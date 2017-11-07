盼高人氣帶動器捐風氣　賴揆現身台北市公車廣告

2017年11月07日 18:41 中時 倪浩倫

近來不少民眾在台北市的街道上，看到印有行政院長頼清德呼籲國人響應器官捐贈廣告的公車在路上趴趴走。器官捐贈移植登錄中心（器捐中心）表示，感謝賴院長同意將他在3年前、還在台南市長任內拍攝的器捐廣告，重現於台北市街頭，盼藉助賴院長的高人氣，能帶動國人器捐的風氣。

公車廣告上，賴清德和器官捐贈移植登錄中心董事李伯璋，併肩呼籲國人支持大愛器捐，賴清德更喊出「生命因為有愛而偉大，器官因為大愛捐贈而不死」；這是賴清德3年前、還在台南市長任內，替器捐中心拍攝的公益廣告。器捐中心董事長李伯璋說，賴院長身為醫師，很能夠體會那些遭受病痛折磨的患者，無不希望能趕快轉危為安，「器官捐贈者拯救受贈者的生命，改善了他們的生活品質，也溫暖了大家的心」。

根據器捐中心統計，去年全年的大愛捐贈總人數為290人，受惠人數達1042人，來到歷史新高。今年截至10月底，大愛器捐人數有274人，受惠人數已達783人，估計兩者的數據均會再創歷年新高。

器官捐贈者的配偶或三等親內血親，在需要器官移植時來救命時，能享有優先權，這也稱作「捨得」條款。李伯璋說，為向民眾宣導「捨得」的觀念，器捐中心3年前，情商賴清德能否替其活動拍攝公益短片及公車廣告，賴清德二話不說就答應，同時，台北市長柯文哲也願意拍攝器捐廣告，一南一北的器捐公車廣告，在當時獲得極大的回響。

日前，器捐中心呈送公文至行政院，詢問是否可以援用「賴市長」的器捐公車廣告放在台北市公車上，立即獲得行政院應允，盼藉由賴院長的高人氣，再次帶動國人器捐的風氣。

(中時)