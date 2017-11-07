世界麵包冠軍陳耀訓光榮返鄉 感謝家人一路陪伴支持

2017年11月07日 18:39 中時 謝瓊雲

世界麵包大賽冠軍陳耀訓（左四）7日偕妻子李新惠（左五）返回鹿港老家，並專程製作參賽的「國家特色麵包項目得獎作品「荔枝草莓麵包」與親友分享。（謝瓊雲攝）

陳耀訓(中)是奪得世界麵包冠軍台灣人中第一位中部子弟，彰化副縣長林明裕(右)呼籲希望他趕快回彰化開分店，把冠軍麵包的好滋味與鄉親共享。

陳耀訓返鄉前一晚以荔枝酒浸泡自製的大湖草莓半乾果乾，做出國家特色麵包，重現世界冠軍麵包的好滋味與親友分享。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長黃振彥（左）特別致贈「登峰造極」琉璃藝品，祝賀陳耀訓勇奪世界麵包冠軍，英雄出少年，前途不可限量。（謝瓊雲攝）

20年來一頭栽入做麵包的世界，從自己開店創業道拿下世界麵包冠軍，陳耀訓說一路走來最想感謝的是家人的支持與鼓勵。(謝瓊雲攝)

上月底在法國勇奪世界麵包大賽冠軍的麵包師傅陳耀訓，7日上午偕妻子李新惠返鄉回到彰化鹿港老家，在鼓聲和鞭炮聲中，受到故鄉親友的熱烈歡迎，他也專程帶著前一晚現作的冠軍麵包與親友們分享。

陳耀訓是奪得世界麵包冠軍台灣人中第一個中部子弟，許多當地民代、仕紳都專程到場祝賀，鞭炮聲、鑼鼓聲，場面熱鬧滾滾！鹿港鎮長黃振彥送上「登峰造極」琉璃藝品，祝賀他前途無量；彰化副縣長林明裕更呼籲希望他趕快回彰化開分店，把冠軍麵包的好滋味與鄉親共享。

從小到大在鹿港生長的陳耀訓，受到三步一小廟、五步一大廟耳濡目染，自然就想把廟宇文化帶入麵包製作，最能代表台灣味、也有故鄉味；他以手做捏塑出的藝術麵包「祥獅獻瑞」，內餡選用原住民香料馬告熬煮台灣土鳳梨，香氣十足。

陳耀訓也特別熬夜重現世界冠軍麵包的好滋味與親友分享，以荔枝酒浸泡大湖草莓乾做出的國家特色麵包，令林明裕和黃振彥都讚不絕口；2年前他決定參賽後即遍尋合適的台灣水果當食材，馬告與鳳梨醬、荔枝酒與草莓乾都是創新嘗試。

陳耀訓說，靠著不斷練習、並參考網路上各廟宇石獅的圖片，成功以麵糰捏塑出祥獅神韻，由於開模太貴，其他項目參賽麵包上的祥獅等圖騰也是在紙板上構圖DIY雕刻後完成手工模板。

他受訪時特別要求追加一段感謝詞，感性表示年少學業中斷後，在父親要求下成為麵包學徒，這一路走來很辛苦，非常感謝家人與太太，尤其是父母，從未放棄他，默默鼓勵、全力支持，他才能走到今天這一步。

已拿下世界冠軍的他謙虛說，明年仍打算前往法國參與前六名獲獎隊伍的交流賽事，何時才能把參賽麵包品項在店裡上架？都還需要從長計議、再做規畫。

(中時)