台中首例！日本電商相中新社觀光商機

「新社商圈也可以與花博結合！」台中市府經發局長呂曜志表示，新社核心價值是夢想，與2018台中世界花卉博覽會主張「GNP」相近。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市府經發局長呂曜志（中）看好日本電商轉移在台北以APP建立景點與餐廳的成功經驗，開發新社商圈觀光資訊科技化。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

商圈繁榮人潮帶來錢潮，新社商圈業者打團體戰奏效，連日本電商都計畫「錢」進新社，開發旅遊市場，經發局長呂曜志7日表示，日本電商在台北以APP建立景點與餐廳成功經驗，新目標是開發新社商圈餐廳、商店與景點，製作中英日三國語言的刊物及APP，利用科技化，吸引觀光客按圖索驥來新社玩。

「日本人已經看見新社好吃好玩的特色，顯見新社的吸引力

！」呂曜志說，日本電商利用APP科技化功能，針對新社地區資料搜尋，詳細介紹每家餐廳特色，連餐點價格及交通都全部羅列，除地圖導引，網路Wi-Fi可整合系統，不必因不同店家而重置密碼，資訊的快速及便利性，新社對日本與歐洲觀光客深具旅遊魅力。

呂曜志強調，明年從世界各地的觀光客來台灣看花博時，還能大力行銷新社，台中好吃好玩的系列景點刊登在日本人專閱刊物，紙本及APP雙管齊下，開發日本觀光客捷徑，商圈要與花博結合，新社核心價值是夢想，夢想與2018台中世界花卉博覽會主張「GNP」，融入綠色Green、自然Nature、人群People元素相近。

「新社‧夢想飛行資助計畫」接著展開籌備第5屆圓夢基金得主徵選，呂曜志表示，考慮加入花博元素，介紹新社在地的人文風情，也讓花博增加更多浪漫與感動。

(中時)

台灣安全最好保證 林中斌說是這… 川普、習近平APEC下榻飯店比一比

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。