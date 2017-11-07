台中首例！日本電商相中新社觀光商機

2017年11月07日 18:59 中時 盧金足

台中市府經發局長呂曜志（中）看好日本電商轉移在台北以APP建立景點與餐廳的成功經驗，開發新社商圈觀光資訊科技化。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

商圈繁榮人潮帶來錢潮，新社商圈業者打團體戰奏效，連日本電商都計畫「錢」進新社，開發旅遊市場，經發局長呂曜志7日表示，日本電商在台北以APP建立景點與餐廳成功經驗，新目標是開發新社商圈餐廳、商店與景點，製作中英日三國語言的刊物及APP，利用科技化，吸引觀光客按圖索驥來新社玩。

「日本人已經看見新社好吃好玩的特色，顯見新社的吸引力

！」呂曜志說，日本電商利用APP科技化功能，針對新社地區資料搜尋，詳細介紹每家餐廳特色，連餐點價格及交通都全部羅列，除地圖導引，網路Wi-Fi可整合系統，不必因不同店家而重置密碼，資訊的快速及便利性，新社對日本與歐洲觀光客深具旅遊魅力。

呂曜志強調，明年從世界各地的觀光客來台灣看花博時，還能大力行銷新社，台中好吃好玩的系列景點刊登在日本人專閱刊物，紙本及APP雙管齊下，開發日本觀光客捷徑，商圈要與花博結合，新社核心價值是夢想，夢想與2018台中世界花卉博覽會主張「GNP」，融入綠色Green、自然Nature、人群People元素相近。

「新社‧夢想飛行資助計畫」接著展開籌備第5屆圓夢基金得主徵選，呂曜志表示，考慮加入花博元素，介紹新社在地的人文風情，也讓花博增加更多浪漫與感動。

(中時)