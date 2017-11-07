接班中信兄弟四棒 詹子賢奪年度最佳新人

詹子賢今年曾締單場三響炮，拿下年度新人王。(中央社)

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中信兄弟今年新人背出，其中詹子賢表現亮眼，接班成為中信新生代的第四棒，奪得年度最佳新人的呼聲相當高，今(7日)答案揭曉，詹子賢擊敗富邦悍將的李宗賢和林政賢，進帳生涯首個、也是一輩子只會1次機會拿到的最佳新人獎，他笑說，「去年看柏融講感言講到哭，終於懂那種感覺了！」

詹子賢今年獲重用，還曾締造單場三響炮的驚人壯舉；他整季出賽83場，打擊率3成50和上壘率4成03夠水準，長打率更高達6成10，累積17發全壘打，用精采表現贏回生涯首座個人獎。他說，看那麼多人努力整季得獎，在台下就很有感觸，「只是到台上時，台下太多笑聲，想哭的感覺就沒了。」

對於獎項，詹子賢說，今年球季還沒開打前，他沒想過要拿什麼獎，覺得一切就順其自然，最後能迎回一座獎項，他是感謝再感謝。回顧今年球季，他最印象深刻就是季後挑戰賽時，「打了那麼久球，那時就像國小國中打球的感覺，大家目標一致、氣氛很開心，那是很棒的感覺。」

詹子賢從菜鳥變成不動四棒，拿下年度新人獎後，明年還有什麼目標？他表示，數字什麼的他沒有多想跟在意，畢竟那些要好成績有時也需要一點運氣，他就是盡力能打就打。看到前輩王勝偉得獎後情緒激動，詹子賢說，王勝偉是很認真且嚴謹的學長，就算身體狀況不如以往，態度還是很認真。

(中時電子報)

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