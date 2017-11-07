川普、習近平APEC下榻飯店比一比

2017年11月07日 18:55 中時 陳建瑜

美國總統川普即將下榻的峴港凱悅溫泉度假村外觀，飯店工作人員嚴格管制人員。（陳建瑜攝）

美國總統川普即將下榻的峴港凱悅溫泉度假村（陳建瑜攝）

美國總統川普即將下榻的峴港凱悅溫泉度假村外道路已出現越南政府維安人員，嚴格管制進出口。（陳建瑜攝）

中國大陸國家主席習近平即將下榻的皇冠飯店門口外，已出現越南的維安人員。（陳建瑜攝）

大陸國家主席習近平即將下榻的皇冠飯店門口內大廳。（陳建瑜攝）

大陸國家主席習近平即將下榻的皇冠飯店，內部會議室安排準備。（陳建瑜攝）

大陸國家主席習近平即將下榻的皇冠飯店，陸方人員積極準備會議室內部配置。（陳建瑜攝）

中國大陸國家主席習近平即將下榻的皇冠飯店。（陳建瑜攝）

越南峴港舉行2017年亞太經合會（APEC），準備迎接21國領袖，各家飯店嚴正以待。美中領袖即將下榻的飯店車程距離不到3分鐘。中國大陸國家主席習近平選擇下榻中資的峴港皇冠飯店（Crowne Plaza）；美國總統川普則選擇下榻緊鄰海灘的峴港凱悅溫泉度假村（Hyatt Regency）。

川普與習近平領袖下榻的飯店外已出現手持槍械的公安，任何車輛及人員要進入飯店，都得事先通報，維安高度警戒。

習近平下榻的峴港皇冠飯店是由中資興建，距離市區約5公里，飯店內隨處可見中文簡體字。飯店為了迎接陸方代表團，可見工作人員緊鑼密鼓的裝潢，陸方工作人員也在各式會議廳緊盯各種細節，連座位的抱枕等細節都不放過。

川普下榻的峴港凱悅溫泉度假村則是可以直接走向沙灘，距離市區約7公里，也十分靠近峴港著名景點「五行山」。該飯店安全人員已經提高維安警戒，任何靠近人員若非住宿者，都會被要求離開。

(中時)