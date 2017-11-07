帥度破表 男高音考夫曼細數藝術歌曲之美

男高音考夫曼(左)原本是鋼琴家德曲的學生，現在則是藝術歌曲的重要合作夥伴。(牛耳提供)

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與理查‧史特勞斯同一個故鄉，現在歐陸樂壇當紅，帥度破表的德國男高音考夫曼首度訪台，8日晚上將與藝術歌曲專家德曲合作舉行獨唱會，也將演唱理查‧史特勞斯動聽的《祕密的邀請》。

「很高興可以跟我的大學老師合作音樂會，從老師變成合作夥伴，我們互相信任，雖然我們相差20歲，但最重要的就是可以討論並分享音樂上的美好。」

考夫曼今年不到50歲，卻已經打通歌劇界任督二脈，他先以母語德語劇目征服樂迷，緊接著《卡門》與《瑪儂》的成功，奠定他在法語歌劇的地位。後來成功演出威爾第的《茶花女》與普契尼的《托斯卡》，義大利歌劇也難不倒他。隨後他詮釋極為吃重的華格納曲目，讓他迅速成為炙手可熱的華格納男高音一哥。歌劇之外，他對藝術歌曲也成竹在胸，這次要演唱的舒伯特錄音更被視為當代最精準到位的詮釋。

很多聲樂家第一場訪台演出都是歌劇選粹，但是考夫曼不這麼想，「我覺得藝術歌曲結合文學與音樂，非常值得細細介紹。這次舒伯特《冬之旅》中的〈菩提樹〉、〈鱒魚〉是一定要有的，其他舒曼的聯篇歌曲我是挑曲目唱，有些當前菜，有些當大餐，這樣讓台灣樂迷也可以有聆賞上的趣味。」

考夫曼的出現，填補了歌劇界長久以來的空缺，更被紐約時報譽為「是這一代最重要、最多才多藝的男高音。」德曲表示，以前考夫曼在學校時，就已經展現很大的潛力跟野心，「現在他已經跟我平起平坐，我們互動很自然，已經跳脫師生關係，就是藝術之間的交流。」兩人多年來無數場的合作默契，今晚終於將在台灣原音重現。

男高音考夫曼獨唱會將於8日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時)

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