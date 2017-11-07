臉丟大了！天下第一武僧被一腿KO 辯說「只是不想佔便宜」

一龍VS西提猜之戰，結果卻是一面倒 (圖／翻攝自muaythaicitizen)

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中時電子報
／綜合報導
一龍面對西提猜的攻勢，幾乎沒有反抗之力 (圖／翻攝自影片)
第二回合剛開始，西提猜一腿擊中一龍脖子，一龍當場倒地不起，慘遭KO (圖／翻攝自影片)

號稱最強也是最知名的武僧「一龍」因為打敗過多名拳王，還留下65次KO對手紀錄而揚名海內外，但在4日與泰國拳王西提猜(Sitthichai Sitsongpeenong)的決鬥中慘敗，第二回合剛開始沒多久就被KO。

西提猜與一龍交手，原本被認為是一場勢均力敵的比賽，沒想到比賽開始後，一龍面對西提猜的攻勢幾乎毫無招架之力，在第一回合就不斷挨打，拚了老命才拖到第二回合，但第二回合開始1分鐘，一龍就吃到西提猜一腿，當場倒地不起，慘被KO，留下了難堪的紀錄。

但一龍賽後訪問時卻說自己只是不想佔便宜：「對方在比賽的時候，我沒有趁機跑去練習，讓他們車輪戰。我還有其他事要做，比賽不是我最主要的事情」。此番言論一出，一龍就被網友罵翻。有網友說這場比賽早在3月就訂下，最好沒時間練習」、「大家買票看你比賽，你說不重要，當觀眾是白癡？」、「一龍根本就是包裝出來的」。

26歲的泰國年輕拳王西提猜早在賽前就認為一龍名大於實，多次稱自己可以輕鬆獲勝。只是觀眾應該也沒料到比賽會是如此快速又一面倒的結束。

(中時電子報)

影音取自YouTube/MUAY THAI-33，若被刪除請見諒
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