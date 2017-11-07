周定洋辦居留證 確保能打土庫曼

2017年11月07日 19:22 中時電子報 李弘斌 ／桃園報導 ／桃園報導

台裔英籍足球好手周定洋將披中華隊戰袍，參加在土庫曼舉辦的亞洲盃資格賽，他7日下午返台將完成居留證作業，8日將從台灣搭機前往卡達與中華男足會合。中央社記者裴禛攝 106年11月7日

中華男足教頭蓋瑞懷特（Gary White）原本計畫讓華裔好手周定洋直接從英國到卡達會合，周定洋7日卻回到台灣，因為辦好居留證，除護照外能有第二個身分證明文件，更能確保他在亞足聯完成登錄，於14日出戰土庫曼。

中華與土庫曼之戰，可說是亞洲盃最終輪資格賽E組最關鍵的一役，中華隊臨時登錄甫完成入籍程序、現屬蘇超羅斯郡隊的周定洋，對手土庫曼為了確保其權益，當然會要求亞足聯確認周定洋的身分證明文件。

因此，如果不先回台灣一趟，直接讓周定洋到卡達與中華隊會合，萬一因為欠缺第二個身分證明文件，而讓周定洋的出賽資格遭到刁難，這段時間各界的努力恐將付諸流水。也只好讓周定洋先從歐洲飛到東亞，再飛去中東了。

周定洋7日抵台已近下午4時，趕到位於台北市廣州街的內政部移民署，恐怕都已過了辦公時間。但一如此前各部會動起來，為了讓周定洋拿護照的努力，移民署這次也特地加班，要讓周定洋在最短時間內拿到居留證。

周定洋這次風塵僕僕，負責安排其行程的友人陳家銘，原本希望讓周定洋在台灣待個兩天，休息一下再飛往卡達。不過中華隊求才甚急，懷特希望盡速讓周定洋與其他球員一起訓練，在最短的時間內融入球隊，也只好辛苦一下周定洋，預計8日白天拿到居留證，晚間就搭班機前往卡達。

(中時電子報)