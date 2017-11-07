陶與書法的對話 12大師日月潭親手窯揮毫刻陶

2017年11月07日 20:52 中時 沈揮勝

南投縣文化局邀請12名頂級書法家到日月潭親手窯，利用陶器與書法結合，讓藝術融入生活。（沈揮勝攝）

曾3度榮獲省展前3名的書法家簡銘山。（沈揮勝攝）

南投縣美術學會資深理事長姚淑芬。（沈揮勝攝）

創作現場。（沈揮勝攝）

12名頂級書法家在陶罐上創作，落實書法與工藝生活化、現代化與在地化。（沈揮勝攝）

在日月潭親手窯的創作過程。（沈揮勝攝）

南投縣藝文風氣興盛，書畫家眾多、燒陶窯場也不少。在鍵盤取代書寫的環境趨勢下，南投縣文化局為延續書法價值，7日邀請縣內12名頂級書法家，結合書法與陶藝，在日月潭親手窯創作陶罐雕刻，期讓此國寶藝術貼近生活化、現代化與在地化。

12名書法家分別為曾連獲3屆省展前3名之永久免審查作家、即文化局長林榮森，與曾獲3屆省展前3名之邀展作家簡銘山、南投縣美術學會資深理事長姚淑芬及常務監事陳耀銓，以及林琨清、許民盛、何敏好、黃昭祥、吳明哲、涂錦進、吳宏禧、林美齡，都是一時之選。

他們在7日上午10點齊聚台21線省道中明段路旁的知名窯場「親手窯」，在窯場負責人王阿素、巫嘉智提供的陶胚上揮毫，書寫詩詞、祝福語並落款，再以刻刀或刮刀在胎面上勒刻；因刀刻小心翼翼、過程耗時，到中午尚未完成，午後續作並施釉陰乾，將擇日入窯。

林榮森表示，科技進步電腦化、鍵盤化的大趨勢不可逆，書法的功能性面臨退位，我們不可能強求「力挽狂瀾」，但要思考如何去保存或強化它的藝術價值。

南投縣窯場不少，如果能夠透過「陶與書法的對話」，透過器皿等不同媒材表現書法，不但讓工藝品與純藝術創作相得益彰，書法家也得以找到新舞台。生活陶融入藝術、貼近生活，人們看它、玩它、收藏它，耳濡目染，無形中提升美學素養及道德修養。

這項「陶與書法的對話」綜合性行為藝術活動，構想是由魚池鄉籍縣議員謝明謀所提出，透過文化局牽線，讓陶藝家與書法家找到共同舞台。

(中時)