加州風新派料理登台！親民價大口吃牛排不用怕

2017年11月07日 19:56 中時 何書青

「香煎蟹餅」融合美式與東南亞風味。（圖／The Grill伙食 by BR提供）

份量驚人的30盎司「安格斯紅屋牛排」是愛牛饕客不可錯過的選項。（圖／The Grill伙食 by BR提供）

豪邁的戰斧豬排「究好菜刀豬」軟嫩多汁。（圖／The Grill伙食 by BR提供）

結合炭烤料理的新型態餐館「The Grill伙食 by BR」今晚（7日）在「Chez nous司旅」1樓正式開幕，美式漢堡店Burger Ray創辦人Ray和擅長加州料理的行政主廚Ginger再度聯手出擊，打造台灣難得一見的加州風新派料理（California Cuisine）。餐點風格慎重卻不失隨性，有粗獷燒烤烹調的特色，食客能盡情大口吃肉，也適合三五好友一起分享。

與北歐料理不同，加州風新派料理是有什麼就做什麼，Ginger稱為粗獷、豪邁又真實，她說：「除了運用當地多元的食材，保有食材原味與特色，簡單或傳統的手法烹調，少油、少奶並且採用全自製料理以外，就是沒有目的性的料理。」與北歐料理不同，加州風新派料理是有什麼就做什麼，Ginger稱為粗獷、豪邁又真實，加州地區的移民眾多，因此照這種風格料理的餐廳，都有不同得風格和手法，也使加州風新派料理變得廣大又難以詮釋。

加州新派料理融合各族群料理風格，「香煎蟹餅」就充分展現舊金山代表性美食，用傳統蟹餅為概念，加重乾蔥風味，再加入橙片、葡萄柚片等醬汁，翻拌黎麥，搭配新鮮香菜打製的青醬，再放置一匙加州著名的是拉差香甜辣椒醬，融合美式與東南亞風味。「脆皮燒肉」也展現加州移民精髓，將港式脆皮燒肉混搭德式麵疙瘩，最後淋上摻有魚露的焦糖醬汁，是加州大熔爐既熟悉卻新穎的風味。

「斷尾求生豬」是主廚Ginger曾任職過不少加州餐廳直接進貨整頭豬隻或羊、取其所需部位料理所激發的靈感，結合台灣在地小吃滷豬雜，能嚐到滿滿膠質的豬尾巴，是女性朋友必點的罕見豬肉料理。無肉不歡的饕客則可以點30盎司的「安格斯紅屋牛排」或戰斧豬排「究好菜刀豬」，份量足夠讓2到3個人大快朵頤一番。

(中時)