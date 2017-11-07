IOC考慮平昌冬奧禁放俄羅斯國歌

2017年11月07日 19:37 中時電子報 黃邱倫

根據《紐約時報》報導指出，俄羅斯在上屆索契冬奧嚴重違規使用禁藥，國際奧會(IOC)考慮允許讓俄羅斯隊參加2018平昌冬奧，但禁止俄羅斯運動員開幕典禮以及禁播國歌。對此，俄羅斯多名議員表達強烈不滿與抗議，並稱此為「最新的言論撻伐與攻勢」。

距離平昌冬奧只剩下不到100天，IOC遲遲無法針對俄羅斯過去幾年嚴重使用禁藥的事件做出懲處，尤其是目前居住在美國的俄羅斯國家反禁藥組織前負責人羅琴科夫(Grigory Rodchenkov)，先前在一項供述中承認俄羅斯存在大規模系統性的使用禁藥現象，2014年索契冬奧會上，東道主獲得33面獎牌，其中包含13面金牌，名列獎牌榜和金牌榜第一。

加拿大律師麥克拉倫（Richard McLaren）帶領的調查小組發現俄羅斯的禁藥醜聞牽涉到30多種運動項目，以及超過1000名運動員，時間遍及2011-2015年的全球各項大型賽事。

IOC正在考慮允許俄羅斯運動員以中立身分參加平昌冬奧，有可能的懲處的措施包括經濟處分、驅逐參與涉事的運動員和官員、在賽場上禁止俄羅斯運動員參加開幕以及禁播俄羅斯國歌。

俄羅斯得知消息反應後激烈表示，如果IOC的處罰太過嚴厲，俄羅斯將全面退出平昌冬奧。

俄羅斯議員捷格加廖夫說，這是美國媒體為了挫敗俄羅斯運動員的士氣，俄羅斯不會接受這樣的決定，這是對我國的侮辱。

IOC預計12月5日宣布針對先前俄羅斯使用禁藥事件的調查結果，同時也會決定懲處方法。

(中時電子報)