5千年前福建穴居人會種田 世界罕見

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旺報

長期以來，傳統學術總認為居住在洞穴裡的人類，依賴採集、狩獵為生，但最新考古結果發現，在大陸福建的南山遺址的穴居人已經學會了如何「種田」。這不但是大陸首次，在世界上也十分罕見。

大陸考古團隊日前宣布，在福建三明市的南山遺址4號洞（測定遺址年代距今5300～4300年）的新石器時代文化層上，發現了上萬顆炭化稻穀，說明南山遺址古代先民已經掌握了相對較發達的農業生產方式，這也是大陸首次發現會種田的穴居人。

這些稻穀會不會是南山先民透過其他方式得到的呢？中國社科院考古研究所主任研究員趙志軍說，炭化稻穀旁發現大量狗尾草和飄拂草，這些都是典型的農田雜草，說明這些稻穀不是收集或交換得到的，而是南山先民自己種的。「因為只有自己種的，才會在收穫的時候把農田雜草一起帶回來。」

「南山遺址是已經進入到相對比較發達的農業生產階段的洞穴遺址。」趙志軍表示，這不僅在大陸屬於首次，而且在世界上也十分罕見。國外偶爾也有發現在洞穴裡蓋房子居住的先民，但那些實際上仍是住在建築裡的人，而南山先民真正以洞為家，是嚴格意義上的穴居人。

研究還發現，南山先民患有齲齒、牙結石等口腔疾病。中國社科院考古研究所副主任研究員王明輝說，這些是非常典型的農業社會人群才會有的特徵，進一步佐證了南山先民已經掌握一定的農耕技術。

(旺報)

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