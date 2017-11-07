世界唯一！ 台北101冰雪奇緣嘉年華明起售票

台北101水舞廣場11月30日至明年1月14日舉辦冰雪奇緣嘉年華，此為全景示意圖。（台灣華特迪士尼提供）

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冰雪奇緣嘉年華明開賣限定護照套組，每組500元，含嘉年華活動護照及獨家冰雪奇緣冷水杯。（台灣華特迪士尼提供）
雪寶絨毛DIY小舖，單次體驗需6至8張體驗券。（郭家崴攝）
期間限定冰雪耶誕花圈，11月30日至12月25日需體驗券10張。（郭家崴攝）

全球首創、世界唯一的「冰雪奇緣嘉年華」由台灣華特迪士尼授權指導，與野獸國、台北101共同主辦，以24日的新電影《可可夜總會》同場加映的動畫短篇《雪寶的佳節冒險》為概念設計，由美國迪士尼總部冰雪奇緣動畫團隊跨海指導，歷時2年策畫，30日至明年1月14日在台北101水舞廣場重現電影場景，45天展期要挑戰100萬人次觀賞。

800坪展區，販售上千個品項的迪士尼授權商品，共有6大冰紛亮點，像是5米高的巨大雪怪、12米高耶誕樹、90坪英國直送的戶外溜冰場等，堪稱全台最大戶外溜冰場；10大暖心體驗可DIY雪寶絨毛娃娃、冰雪耶誕花圈等6款以上商品，憑3至10張體驗券可DIY。

明（8日）起開賣限定護照套組，每組500元，含獨家冰雪奇緣冷水杯、嘉年華活動護照及台北10觀景台7折等優惠，數量有限，售完為止，可於野獸國忠孝門市、台北101購物中心1樓水舞廣場售票服務櫃台、博客來售票、街口APP等處購買，詳洽www.disney.com.tw/FrozenCarnivalTaiwan2017。

去年，台北101史特拉斯堡耶誕市集25天吸引60萬人次，今年再辦冰雪奇緣嘉年華，也是台北市政府耶誕、跨年活動的重要亮點之一。此外，受矚目的跨年煙火，在去年以煙火加燈光的創意後，今年力求創新、突破，目前積極向觀光局爭取贊助，共要籌措4500萬元經費。

(中時)

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