意外喪失左手掌 勞工局協助找回新人生

2017年11月07日 19:55 中時 葉書宏

鄭紹志3年前一場工作意外，失去了左手掌，休養期間與公司在復工及補賠償部分有勞資爭議，面臨了身體、家庭、收入及權益爭取等各層面問題，人生頓時陷入黑暗。幸而新北市勞工局職災個管員主動聯繫，並協助連結律師到宅服務及勞資爭議調解資源，最後與雇主順利達成和解。

勞工局職災個管員協助他幫忙申請勞保給付、職災慰助金以舒緩經濟困境，亦協助轉介旭立文教基金會心理諮商，透過提供個別及家庭共計10次心理諮商服務，讓他慢慢走出負面情緒；現在的他，言談樂觀、坦然，失去的左手掌，裝上了人工電子手，並重返職場轉開計程車。

新北市勞工局辦理「職業災害勞工個案主動服務」業務績效優良，今年榮獲勞動部職安署業務評鑑「優等」，自2008年開辦服務以來，已連續4次獲得全國優等的肯定。

勞工局除了辦理「職災勞工重回職場計畫」提供心理諮商、職災輔佐人關懷等服務，並運用勞工權益基金核發職災慰助金，統計自2011年起已有3607人次獲得慰助與寬減經濟壓力。

另結合工會行善團等各式公民營資源，強化服務能量，並創全國之先，連結法律扶助基金會義務律師到宅訪視職災勞工、由律師擔任職災勞工代理人參與調解，讓職災勞工獲得他們最需要的免費、立即、全面且客製化法律服務。

勞工局長謝政達表示，職災勞工需要的協助非常多元，職災個管員需協助連結法律、經濟、醫療、社會福利、心理及復工等資源，希望透過這些服務政策與雇主共同努力，協助職災勞工重拾信心，順利重返職場。

許多勞工發生職災事件後並不了解如何尋求資源，也因此常常錯失權益主張或救濟申請，為加強宣導新北市優質職災後續服務，已陸續與各產職業工會、醫療院所、陽光基金會、新事社會服務中心進行聯繫，未來將建立與各區公所之連結，以讓職災資訊取得及協助更為近便、即時。有需求者可上新北勞動雲網站查詢，或電洽勞工局（02）29603456分機6308、6315、6316、6325、6333。

(中時)