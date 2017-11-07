殲-20全面投入一線部隊 陸空軍優勢成全球第二

日前范冰冰竟就曾為宣傳電影在自己微博PO出殲-20高清照，引發軍事迷關注。(圖/范冰冰微博)

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中時電子報
／綜合報導

中國大陸首批隱型戰鬥機，殲20，現已全面編列入一線部隊，這使中國大陸在空中優勢方面上升至全球第2，在此之前，僅有美國擁有全面使用第五代戰鬥機(F-22 Raptor及F-35 Lightning ll)的優勢。

根據《聯合報》報導，殲-20不僅是大陸首批投入使用的隱形戰鬥機，這還是首批完全由中國本土設計製造的戰鬥機之一，2011年殲-20首度亮相時震驚了全世界，殲-20性能可與美國的第五代戰鬥機媲美，它的機身擁有足夠大的空間可容納3個大型內部武器艙，這對於攜帶著武器還能不可見的隱形戰鬥機來說非常重要，殲-20的雷達反射面使得它成為不可見的攔截器，還可能可在基本上不可見的情境下突然出現在攻擊射程，發射其未被發現的導彈。

殲-20全面投入一線部隊，中國空軍優勢全球第二。(圖/中新網)

多用途的殲-20戰機，能讓中國人民解放軍空軍穿透防禦空域投放炸彈，還能深入太平洋上空攔截，殲-20因為是真正的第五代戰機，具備隱形、數位航空電子設備及超聲巡航速度等重要特徵，美國戰略與國際問題嚴重中心的報告指出，殲-20將成為美國較老的F-22「猛禽隱形戰鬥機」的真正對手，某種程度上它可能比F-35「閃電ll」戰鬥機的性能還好，因此殲-20，對中國大陸的空軍及海軍而言都是至關重要的資產。

(中時電子報)

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