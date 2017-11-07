父親性騷擾被判刑 兒子PO文罵「被婊」亦判刑

2017年11月07日 19:59 中時 潘建志

屏東一家高級度假園區許姓老闆，2年多前因性騷擾楊姓女實習生，被判刑後登上新聞版面，引發許董兒子不滿，在臉書上PO文「被問題學生婊了…被媒體婊了」，楊女看到後怒告許男，法官審理後認為許男觸犯散布文字誹謗罪，處拘役40天，可易科罰金及上訴。

許姓老闆當時見到在園區實習的楊姓女生一人在餐廳整理吧檯，假裝問她體重，並用手捏她的腰部及臀部，楊女驚嚇閃躲直說「不要」，許董還強行從後方環抱她，7秒連續抱起3次，並說「我抱抱看就知道了」。

楊女之後憤而提告，檢方依性騷擾防治法的不當觸摸罪起訴；許董在法庭上坦承犯行，法官一審依強制猥褻罪判許董8個月徒刑，二審改依性騷擾防治法改判6個月，得易科罰金。

由於許董經商有成後回鄉投資這間度假園區，在當地非常高級也頗具知名度，成為地方名人，他也培養兒子成為執行長。此案後來登上新聞版面，讓兒子非常氣憤，在個人臉書網頁PO文「被婊了，被品性惡劣私生活混亂手上缺零用錢的問題學生婊，也被嗜血的媒體婊…。」

楊女看到PO文後覺得名譽受損，一怒之下提告。法官認為案件在屏東地院審理時，許男雖曾當庭向楊女致歉，並坦承犯行，但卻遲未與楊女達成和解，因此依散布文字誹謗罪，判處許男拘役40天，可易科罰金及上訴。

(中時)