行道樹罹患褐根病 有請米格魯檢疫犬

偵測檢疫犬「檸檬」為屏東市瑞光路上行道樹進行褐根病檢疫。（潘建志攝）

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偵測檢疫犬「露西」發現屏東市瑞光路一棵榕樹罹患褐根病，馬上坐下。（潘建志攝）

屏東市瑞光路綠廊有300多棵行道樹，鬱鬱成蔭有如綠色隧道，非常美麗，是市民散步休閒好去處。但日前有人發現部分樹可能罹患褐根病，縣府與市公所合作委託大仁科技大學老師祁偉廉，請出米格魯偵測檢疫犬為樹木健檢。

褐根病被視為植物「癌症」，會危害樹木根部造成腐朽，即使樹頂仍枝葉茂密，但樹根早已不堪支撐，很容易倒伏，非常危險，國外已有行道樹壓死人的案例。鄰近樹木只根部接觸就可能被傳染，因此罹病樹木必須盡快移除。

7日祁偉廉帶著米格魯「檸檬」和「露西」，輪流到每棵樹下繞著樹根一圈嗅啊嗅，發現該處可能罹患褐根病就會坐下，非常專業。他說，國外利用狗來尋找松露、靈芝等都屬於真菌，褐根病也是真菌，他因此發想訓練狗來檢疫，結果成效很好。

祁偉廉說，檢疫犬最佳工作溫度是28℃以下，清晨5時到8時及下午4時過後最適合；300棵2隻狗約2天就能完成。縣長潘孟安說，待全部檢疫完成後，罹病樹可進行薰蒸治療，若太嚴重就移除，並進行土壤消毒。

祁偉廉說，米格魯因嗅覺敏銳，很適合擔任偵測檢疫犬工作；若再加上對食物慾望強，親人但不過份依賴的個性更佳。狗狗約1歲成年後就能開始訓練，半年在訓練中心內受訓，半年在外面實習後，就能獨當一面。

(中時)

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