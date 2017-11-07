幻象2000戰機墜基隆外海 飛官獲救 已送抵新竹空軍醫院檢查

2017年11月07日 19:46 中時電子報 呂承哲 、中時 呂昭隆 、 張穎齊 、周刊王 戴志揚 、中時、周刊王 戴志揚

飛行官何子雨上尉駕駛，晚間執行訓練時光點消失，目前已從救生衣發出的訊號尋獲，人平安，直升機將人送往新竹空軍醫院檢查。(圖/翻攝自何子雨臉書)

幻象2000戰機今晚執行夜巡訓練，新竹塔台卻在今晚6點43分發現光點消失，疑似在新竹外海進行飛行訓練時墜海，1名飛行員失聯，不過又有人員指出，幻象2000於7時18分時，飛行失聯於基隆港北方91浬處，疑似在彭佳嶼40海浬處。目前已從救生衣發出的訊號尋獲何姓飛官，人平安，由直升救援後，送抵新竹空軍醫院檢查。

空軍司令部表示，本屬新竹基地乙架幻象單座戰機(機號2040號)，由飛行官何子雨上尉駕駛，晚間6點43分於北部海域執行訓練時光點消失，本部已於7點5分時派遣S-70C型直升機積極搜救。國防部表示，部長馮世寬及參謀總長李上將獲悉後，即要求派遣海、空兵力全力搜救。目前已從救生衣發出的訊號尋獲何姓飛官，，人平安，由直升救援後，送抵新竹空軍醫院檢查。

幻象2000（Mirage 2000）是一種由法國達梭公司（Dassault）公司製造的戰鬥機系列，為1種大型三角翼、無尾翼、單發動機構型的軍用飛機，加上法國共有9個國家使用。我國空軍向法國達梭公司訂購的首批六架幻象2000-5型戰機（包括單座機2002-2004及雙座機2055-2056與2058），在1997年5月5日由海運方式運抵花蓮港，迄今已服役20年。

(中時電子報)