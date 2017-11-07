吸菸是美麗殺手！屏基籲菸姊菸妹一起戒菸

屏東基督教醫院舉辦「姊姊妹妹站出來」戒菸宣導會，並請菸齡30年的章右暄（右）和50年的王秀緞（左）分享成功戒菸經驗。（潘建志攝）

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屏東基督教醫院舉辦「姊姊妹妹站出來」戒菸宣導會，鼓勵更多吸菸女性朋友一起來戒菸。（潘建志攝）

姊姊妹妹站出來！屏東基督教醫院辦理戒菸門診已15年，為了鼓勵更多吸菸女性一起來戒菸，舉辦宣導會，邀請戒菸成功的女性朋友分享心路歷程。屏基戒菸個管師也會趁病人看診或住院時，勸導戒菸，不但省錢，也讓身體更健康。

根據衛生福利部國民健康署105年成年人吸菸行為調查結果性別分析，台灣男性吸菸率41至45歲年齡層為最高峰，約每2個男性就有1人吸菸；女性31至35歲年齡層為最高峰，約每9個女性就有1人吸菸。

吸菸除了造成健康危害，更是女性的美麗殺手，會減少黃體素，讓更年期提早2、3年，也會耗損製造皮膚彈性的蛋白質，讓皮膚提早老化、乾燥，尤其在唇部及眼睛周圍出現細紋。

屏基戒菸門診每年有300至400人求診，女性約佔1/10。余廣亮說，戒菸會產生心悸、冒汗、情緒波動等戒斷症狀，民眾若只靠意志力戒，很容易放棄，成功率僅5％；戒菸門診會提供藥物、貼片來減輕戒斷症狀，成功率可達40％以上。

44歲章右暄說，她15歲開始吸菸，平均一天要1包半到2包，除了懷孕到孩子1歲時沒抽，她和先生菸不離手，家中時總是煙霧瀰漫。不過最近覺得呼吸不順，加上菸費一直漲，她決心參加門診，目前已戒了3個月，覺得呼吸變順暢，身體也更健康，未來會勸先生和女兒也來戒菸。

(中時)

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